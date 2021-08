Atala Sarmiento publica foto en traje de baño y da lección de amor propio

La famosa exconductora de Ventaneando, Atala Sarmiento recién pasó unas increíbles vacaciones en las playas de Vilasar de Mar, España.

La también periodista de espectáculos actualmente reside en Barcelona, sitio que ha sido su hogar desde que dejó atrás el programa antes mencionado.

Mientras tomaba el sol, la famosa decidió postear una fotografía en traje de baño en sus redes sociales, enviando un fuerte mensaje en contra del 'body shaming', que se trata de la práctica que consiste en humillar o criticar a alguien por la apariencia de su cuerpo.

Atala escribió un gran mensaje de amor propio:

"No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza…", escribió Sarmiento, de 48 años

Fue así como hizo a un lado todo tipo de estereotipos y prejuicios y decidió dar una lección de amor propio a sus fans, además de demostrar que las personas son bellas por su actitud, por su modo de ver la vida y por el amor que transmiten.

"Las piernas largas me las dio mi madre…Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡BLANCAS! No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas. Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol", finalizó su mensaje en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Atala Sarmiento (@atasarmiento)

Cabe mencionar que, Atala también compartió otra fotografía en la que posa sin maquillaje, y luce simplemente ¡espectacular!