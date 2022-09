Facundo Fadón se impone en Gran desafío de campeones

Tras haber resultado ganador en la cuarta temporada del reality Desafío sobre fuego: Latinoamérica, el forjador argentino Facundo Fadón mantuvo su título, en un capítulo especial titulado Gran desafío de campeones.

En entrevista, comentó que este retorno lo llena de emoción, pues al conocer la dinámica del programa, ahora estaba listo para concursar sin la presión de enfrentarse a algo desconocido.

“La primera vez me sentía demasiado nervioso y ansioso, porque eran muchas cosas sin conocer, y también el tema de la competencia, lo que uno mismo lleva, pensamientos que uno mismo crea, qué pasa si me va mal o bien, cuáles son los siguientes pasos a seguir, cuál será la siguiente prueba”, comenta.

“Uno como cuchillero no es normal que te metan cinco cámaras a grabar, y gente preguntándote cosas y más competidores que están corriendo al lado tuyo. La vuelta a la forja en la edición de campeones fue algo distinto y mucho más disfrutable para mí, y se armó una familia linda”, agregó.

Facundo detalló que tras haber resultado ganador en la emisión, la proyección de su marca de cuchillos (llamada 4F) incrementó considerablemente, por lo que considera que su paso por el reality fue de gran ayuda para su faceta empresarial.

“Me ayudó enormemente a ser conocida mi marca y mi nombre, o salir a la calle y que la gente me pregunte por cuchillos, está muy bueno”, dijo. Asimismo, se prepara para llevar su proyecto fuera de su natal Argentina, para presentarlos en ferias en otros lugares de Latinoamérica, comenzando por Sao Paulo, a donde viajará en noviembre.

Sin embargo, considera que el mayor beneficio que ha tenido desde que concursó por primera vez, han sido las amistades que hizo mientras rodaban los retos, por lo que no descarta regresar para participar en otra temporada.

“Sin duda lo haría, incluso para competir conmigo. Son emociones que se viven sólo adentro de ese taller. He hecho amistades con gente de México, Chile y Brasil, que si no hubiera sido por el reality, no las tendría”, finalizó.

En el capítulo especial, los participantes aceptaron el reto de forjar la espada Excálibur del Rey Arturo, un arma flexible, larga y filosa.