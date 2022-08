Finalistas de La Academia 20 años comparten sus planes si ganan

La suerte está echada. Los cinco finalistas de La Academia 20 años, este domingo 14 verán coronados todos sus esfuerzos. El quinto juez es el público, que con sus votos llevará a uno de ellos a obtener el triunfo y el millón de pesos con la posibilidad de un contrato inicial en Sony Music y/o ser el nuevo vocalista de Cañaveral de don Humberto Pabón.

La producción que preside Ángel Aponte reunió en conferencia vía zoom a Andrés (Sonora), Rubí (San Luis Potosí), Nelson (Guatemala), Mar (Ecuador) y Cesia (Honduras), quienes compartieron su emoción por llegar a la final después de 17 emisiones, y coincidieron en que, de obtener el premio en dinero, lo utilizarán para continuar con sus estudios en las artes escénicas, para pulirse como cantantes, conductores de televisión o en el caso de Rubí, ser una actriz de comedia y por parte de Nelson, ser un profesional en el baile.

Conscientes están que en un reality como La Academia, no ganan los que tienen buena interpretación y voz, así como que los que se quedaron en la raya, son los que han sobresalido, y no obstante, Mar aseguró que persigue ser una nueva exponente en el rock alternativo, y sabe de su potencial y juventud para cristalizar este propósito; “quiero volver a Ecuador, ver mi familia y regresar a México para darle continuidad desde aquí a mi carrera”, dijo.

Rubí, manifestó su interés de seguir estudiando canto, actuación, pulirse en la comedia, y darle continuidad a su carrera de Comunicación. Aunque también afirmó que persigue poner un albergue de perros callejeros para tener la atención debida, luego de que son abandonados por sus dueños. Confía en que podría quedar entre los tres primeros lugares, lo que le garantizaría un contrato con Sony, gracias a su carisma, “valentía, esfuerzo y no flaquear a lo largo de las semanas en las que los críticos me decían que no tenía nada de voz, que declinara en el intento, pero quién lo iba a decir, el público me llevó a la gran final”.

Andrés, el sonorense, dijo que de llevarse el premio, creará una asociación pro diabéticos para su atención, cuidados, y prevención, “porque en México aún existe la cultura en salud sobre la enfermedad”.

En el caso del académico Nelson, quien fue el primero en ser finalista, dijo que extraña a su familia, “a Guatemala y por supuesto, muero de ganas de comer un churro de las ferias”. Él, de obtener el premio, dijo, “pondré una academia de baile y que haya mucha música en mi vida. Estoy más que entusiasmado que la juez Ana Bárbara me invitó a su concierto en Guatemala. Estoy emocionado y nervioso, porque voy a cantar frente al público de ella”, precisó Nelson.

Cesia de Honduras, no da un paso atrás. Su camino es estar en el canto, en la música. Y pretende; de ganar el millón de pesos, “invertir y que se multiplique, haciendo música y colocarla en las plataformas”.

De los cinco finalistas sólo a Rubí le dio recientemente Covid-19. El resto se salvaron. Por cierto Rubí dijo que si alguno de los cinco tener su centro de operaciones en la Ciudad de México, vivirán como roomies.

Otro tema que se abordó es el amor entre Cesia y Andrés. Ambos ya se citaron para cuando termine el reality para tomar un café o degustar los clásicos tacos mexicanos. También se dijo que Mar, nada que ver con Andrés, pues ella está más que concentrada está en alcanzar el sitio que la corone como la máxima ganadora de La Academia 20 años.

Entre los artistas que los apoyarán en duetos este fin de semana se encuentran Erasmo Catarino, Érik Sandoval, Myriam Sotomayor, y Érika Álcocer. Mientras que como parte del show va Ana Bárbara, Alexander Acha, Natalia Jiménez, el grupo Cañaveral y La Sonora Dinamita.