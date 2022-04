Flor de Toloache lleva el mariachi al sonido alternativo

La experiencia de haber cantado en el Metro de Nueva York hace casi 15 años, los sentimientos encontrados que vivieron al ser rechazadas por su concepto, la discriminación de parte de sus colegas y los grandes éxitos que han cosechado forman parte de la historia de Flor de Toloache.

Y son justo esas experiencias las que, transformadas en canciones originales, integrarán el quinto álbum discográfico del grupo femenino, que planean lanzar en octubre.

Mireya Ramos y Shae Fiol, fundadoras del mariachi femenino, adelantaron en entrevista con El Sol de México que, mientras cumplen con sus responsabilidades en tierras aztecas, mantienen en paralelo el trabajo de producción de su nuevo disco, sin título oficial por el momento.

“El concepto de todo el álbum es la historia de Flor de Toloache, de toda nuestra trayectoria. Nuestro camino inició en 2008 en el Metro de Nueva York, amenizábamos todo tipo de celebraciones tradicionales como XV años, bodas, le cantábamos a la Virgen de Guadalupe, en cada rincón de Nueva York ahí estábamos nosotras”, dice Mireya.

“Fue en esa búsqueda que encontramos nuestro estilo, hallamos el tono de voz adecuado y descubrimos nuestro propio sello, todo eso se reflejará en nuestro siguiente trabajo que será el primero que no incluya covers (a diferencia de los discos pasados)”, agrega.

Su camino no ha sido fácil. En primera porque otros mariachis que radicaban en Estados Unidos no apoyaron su talento debido a que Mireya no es 100 por ciento mexicana; ella es americana, sin embargo, por sus venas corre sangre mexicana ya que su padre era originario de Michoacán y su vida la dedicó al mariachi también.

Además, el ser mujer también fue un impedimento para que pudieran darle más oportunidades, pero eso no truncó el sueño de la artista, su pasión por la música fue tanta que luchó por crear su propio grupo de mujeres dedicadas al mariachi.

“Al principio era de las únicas mujeres en el género en Estados Unidos y no tenía la libertad de cantar las canciones que yo quería, hacer mis propios arreglos, tenía que seguir la tradición que, aunque es importante, yo quería hacer más cosas, seguir creciendo y experimentando”, aseguró Mireya.

Seis años después de haber fundado su concepto lanzaron su álbum debut Mariachi Flor de Toloache (2014), seguido de Las caras lindas (2017), Indestructible (2019) y recientemente Florecita Rock-ERA (2022).

"Nosotros teníamos el objetivo de conectar con el público latino porque no habíamos podido hacer una gira en Latinoamérica y este disco es buena oportunidad para conectar si es que aún no conoce nuestra música, entenderán el concepto y verán que somos un mariachi alternativo", contó la artista.

La agrupación recorrerá sus éxitos y ofrecerá adelantos de los nuevos temas en sus shows de este 23 de abril en Querétaro, el 27 en el Foro del Tejedor, en la Ciudad de México y el 30 en el Pepsi Center, donde se presentarán como banda abridora del grupo uruguayo No Te Va A Gustar.

“Ha sido una aventura que no esperábamos, un trabajo muy duro, ha ido más allá de lo que uno se imaginaba porque poder estar en este punto de artista independiente, siendo mujeres, haber ganado el Latin Grammy y trabajar con artistas que siempre soñábamos (como Mon Laferte y John Legend), ¡es increíble!

“Lo más hermoso de ahora es ver cómo la gente se conecta con nuestra música, cómo uno le puede cambiar la vida a alguien con sólo un mensaje, pero sobre todo cómo inculcamos el empoderamiento femenino en las generaciones que vienen detrás. No pensaba que la música tuviera ese alcance”, sostuvo Mireya.