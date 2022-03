Foo Fighters y Miley Cyrus dominan al público chileno de Lollapalooza

Luego de que la pandemia por Covid-19 pausara el festival Lollapalooza por dos años, Miley Cyrus y Foo Fighters conquistaron al público chileno ávido por regresar a los eventos musicales masivos, en su día uno.

Vestida con un traje de látex color azul, Cyrus subió al escenario para presentar un show que mezcló desde lo rock, el country y el pop.

La cantante realizó sus habituales tributos al rock clásico con temas de Blondie, Cher y Dolly Parton. | Foto: EFE

La participación de Cyrus se caracterizó por la explosividad de su voz en el escenario, ello gracias a su potencia demostrada en temas como “Wrecking Ball”, “We Can’t Stop”, y algunos más de su nuevo álbum como “Plastic Hearts”.

No obstante la ovación llegó cuando la cantante realizó sus habituales tributos al rock clásico con temas de Blondie, Cher y Dolly Parton.

Por su lado, Dave Grohl y compañía devolvieron el rock a Chile, pues desde el inicio de la pandemia no se había podido concretar un concierto de este género en la región.

La banda presentó clásicos de su carrera como “All My Life” o “Medicine at Mignigth” y “Learn To Fly”.

Además de las presentaciones mencionadas, la edición 2022 del Lollapalooza en Chile contó con la participación de A$AP Rocky, Alesso, Javiera Mena, entre otros.

Este domingo se espera la participación de The Strokes y Doja Cat en el Parque Bicentenario de Santiago de Chile.