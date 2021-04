Game of Thrones, diez años en el trono de las series

El 17 de abril de 2011 se estrenó la serie Game of thrones, basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego de George R.R Martin. El primer episodio, titulado Winter is coming, fue visto por 2.2 millones de espectadores en Estados Unidos, y generó una reacción positiva tanto en la crítica como en el público.

Ese fue el inicio de un viaje lleno de combates, traiciones y muertes inesperadas que la convirtió en la producción más vista de HBO (cadena que la transmitió a nivel mundial). De acuerdo con datos de Nielsen, su capítulo final fue visto por 19 millones de personas, un incremento del 763 por ciento en comparación con su primera emisión.

"George es un escritor muy audaz, muy estructurado en cuanto a la creación de sus líneas argumentales. Mezcla el género de la fantasía con algo de mitología griega, también hay elementos muy evidentes de la tragedia griega, que básicamente van de los lazos consanguíneos. El concepto de la familia es una idea que siempre ha sido muy atractiva para explorar en la ficción", opina el crítico Óscar Uriel.

Pero su éxito no sólo se reflejó en el cariño de los fans, a lo largo de sus ocho temporadas cosechó un total de 160 nominaciones a los Premios Emmy, de las cuales obtuvo 59, incluyendo Mejor Serie Dramática en cuatro ocasiones, con lo que se corona como la máxima ganadora en la historia de dicho certamen.

Después del final, los episodios con mayor audiencia son The bells, quinto capítulo de la octava temporada, con 12.48 millones de espectadores; The dragon and the wolf, final de la séptima temporada, con 12.07 millones; The long night con 12.02 millones y The last of the Starks con 11.8 millones.

Óscar Uriel agrega que sus similitudes con situaciones políticas y sociales que se vivieron durante el tiempo que estuvo al aire (2011-2019), también contribuyeron al éxito. "Puedes hacer los paralelismos que quieras, porque es una circunstancia que siempre va a tener una lectura con lo que se vive en el ámbito político. De repente había teorías comparativas de lo que estaba sucediendo en la trama, con lo que pasaba, por ejemplo, en la Casa Blanca".

Fans en todo el mundo

Después de haber visto la serie completa tres veces, Antonio Padilla, un fan mexicano, considera la clave de su éxito está en el buen desarrollo de los personajes y los arcos narrativos que maneja.

"Hay escenas impresionantes de muertes y de peleas. El mejor episodio creo que es La batalla de los bastardos, ahí te das cuenta de los detalles que le ponían los creadores de la serie", dijo. "También tiene frases que te dan conocimiento que te puede servir para la vida. Por ejemplo, casi al inicio de la serie cuando el personaje de Cersei dice 'en el juego de tronos o vives o mueres', muchas veces eso lo puedes trasladar al mundo empresarial".

Distintos lugares del mundo; como Malta, Irlanda, Escocia, Marruecos e Islandia; sirvieron como locaciones para ambientar los Siete Reinos de la serie. Pero fue Dubrovnik, Croacia, la que más se vio beneficiada con la proyección que le brindó la serie.

De acuerdo con datos de la compañía financiera Bloomberg, para 2014 (cuando llevaba tres años al aire) la ciudad registraba un incremento de 10 millones de dólares anuales gracias al flujo de visitantes.

Daniela Aguilar es una fan mexicana que en 2015 tuvo la dicha de visitar este sitio. "Al llegar te das cuenta que gracias a Game of thrones tiene mucho turismo, te ofrecen varios tours para conocer las locaciones", comparte.

"Los creadores de la serie pensaron muy bien en dónde querían filmar y escogieron lugares que no sólo son bonitos o emocionantes para los fanáticos, sino también para el turista que quiere visitar un lugar atractivo", añadió.

Para continuar creciendo el legado de esta serie, HBO ya anunció el próximo lanzamiento de tres spin-offs basados en la historia original, siendo el primero una precuela titulada House of dragon que ya empezó su proceso de producción. Además, todavía está pendiente el lanzamiento de los dos últimos libros de la saga literaria.