Novio de YosStop se manifiesta con video; habló sobre la detención de la youtuber

La polémica sobre la detención de la famosa youtuber Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, cada vez crece más.

El pasado 29 de junio fue detenida y llevada al penal de Santa Marta Acatitla, tras ser acusada de crímenes relacionados con pornografía infantil.

El día de ayer, la pareja por 8 años de Yoseline, publicó un comunicado en las redes sociales de la influencer, en el cual informa algunos puntos sobre el caso.

Se trata de Gerardo González, quien se dirigió a todos los seguidores de su novia, agradeciéndoles por las muestras de apoyo y cariño hacia ella.

“Antes que nada, yo quiero agradecerles a ustedes, a todas las personas que han expresado su inmenso cariño, su apoyo, su empatía hacia todo lo que está sucediendo. Sé que ha habido muchas dudas al respecto porque ha habido mucha información falsa alrededor, que algunas personas piensan algo que nada que ver”, así comienza el videoclip que compartió en la cuenta de YouTube e Instagram de su actual pareja.

Además, el joven aprovecha para hacer un llamado a los medios de comunicación y solicitarles que informen los hechos con veracidad, pues afirma que la prensa ha sido la responsable de la desinformación con respecto al caso de Yoss.

“Ustedes pueden difundir lo que quieran, porque al final esa es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa. Esta parte es muy importante, Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó el video en cuestión”, expresó en el video con duración aproximada de un minuto y 30 segundos.

González aclaró que su novia solamente abordó un tema que ya era viral en las redes sociales:

“Yoselinne solamente habló de un tema que ya era viral", señaló.

Casi para concluir, dice que por una simple terminología están comparando una expresión con un delito grave y que le encantaría hablar sobre todos los detalles que apuntan a una acusación incongruente pero no le es posible, pues son datos confidenciales.

Gerardo finaliza agradeciendo a todos los medios que han brindado información del caso de YosStop apegándose nada más a la verdad.