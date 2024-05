Giancarlo Esposito se suma al universo Marvel

Giancarlo Esposito, conocido por haber dado vida a “Gustavo Fring” en la serie “Breaking Bad”, ofreció una charla en el Thunder Stage de la CCXP México, donde confirmó su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel, con un personaje que pronto confirmará.

Esta noticia llega luego de que hace dos años externó su deseo de dar vida a una nueva versión del “Profesor Charles Xavier” de los “X-Men”. “Para todos los fans ahí afuera que me quieren ver en una película de Marvel, eso se volverá realidad, aunque no les puedo prometer que será el ‘Profesor X’.

Gossip "Deadpool 3" revela nuevo tráiler con Wolverine y más detalles de la trama

“Esto es lo que pienso. Hay algo sobre ser original, hemos visto distintas versiones del ‘Profesor X’, ¿les gustaría verme interpretar un personaje en una película de Marvel que fuera nuevo, original y fresco. Así que guarden mis palabras, esto pasara más pronto se lo que creen”, agregó.

A lo largo de la conferencia, la también estrella de la serie “The Mandalorian”, habló acerca de todos los personajes que ha interpretado en su carrera, como “Stan Edgar” de “The Boys” y “Moff Gideon” de la ya mencionada serie de la franquicia “Star Wars”, por los cuales cuenta con el cariño y admiración de los fans.

EMOCIONANTE ARRANQUE DE CCXP MÉXICO

La primera jornada de esta convención, cuya sede originaria fue Brasil, se llevó a cabo de manera ordenada y con mucha emoción por parte de los asistentes. Además de Giancarlo Esposito, los actores Álvaro Morte y Sydney Sweeney, el director Eli Roth y el elenco de la serie “The Boys” también formaron parte del line up.

Los fans comenzaron a arribar a partir de las 10:00 de la mañana, algunos de ellos caracterizados de sus personajes favoritos de películas y videojuegos. Tal fue el caso de “Andy Black Soul”, quien acudió con un cosplay del juego de terror “Five nights at Freddy’s”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Hice la blusa, el pin y mis orejas”, cuenta en entrevista. “Jamás pensé que está convención iba a venir a México, porque investigué y era de Brasil, pero a mí me encanta, no sabes ni por dónde comenzar, me parece una excelente idea”, agregó.

Las actividades en la CCXP México continúan este sábado y domingo en el Centro Citi Banamex, con la presencia de figuras como Tom Ellis (“Lucifer”), Anthony Starr (“The boys”), la actriz de doblaje Makoto Koichi y la actriz Freya Allen (“El planeta de los simios: nuevo reino).