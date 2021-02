HBO Max estará disponible en México y AL para el mes de junio

A mediados de año estará disponible en México y todo el territorio de América Latina la plataforma de streaming HBO Max que englobará todos los contenidos de WarnerMedia.

Esta opción de entretenimiento, que sustituirá a HBO Go a partir de junio, incluirá programación de las marcas HBO, DC y Warner Bros. También contará con un catálogo dirigido al público infantil.

América Latina y el Caribe será el primer mercado fuera de Estados Unidos que conocerá la experiencia de HBO Max.

De acuerdo con Johannes Larcher, responsable de HBO Max International, se ofrecerá al público una oferta combinada “con el mejor catálogo de series y películas de WarnerMedia, con los contenidos de producciones locales de los principales creadores de América Latina”.

El servicio de HBO Go será descontinuado y los suscriptores actuales solo migrarán a la nueva plataforma que será un símil de la que ya está disponible en Estados Unidos, con nuevas funcionalidades.

Esto se dio a conocer en el marco del primer UpFront virtual que organizó la empresa, encuentro en el que dieron a conocer que la precuela de Game of Thrones, titulada House of the dragon se estrenará en el 2022.