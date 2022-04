Homenaje a Mecano llega a México

Cuando eran pequeñas la cantante Robin Torres y sus hermanas solían disfrazarse del grupo Mecano, para cantar y bailar durante horas en un solario que tenían sus padres en su casa.

Esos momentos sembraron la semilla de su amor por esta banda española formada en los 80, y hoy convierte ese juego en un proyecto musical titulado Hija de la luna, un homenaje que ha dado la vuelta al mundo, y llegará a México en mayo.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“En España hace seis años empezó un boom de los tributos, y no entendía por qué nadie se atrevía a reconocer a Mecano, que marcaron un antes y un después dentro del mundo de la música”, platicó.

La cantante agregó que para prepararse pasó tuvo un profundo proceso de documentación. “Además de lo que ya conocía como fan me puse a investigar, porque nunca los vi en vivo. Cuando se separaron tenía 11 años, así que me fue imposible, pero indagando me di cuenta que tanto en sus canciones, como la puesta en escena, iban muy avanzados a su época”.

Este espectáculo, surgido en 2016, recrea el AiDalai Tour con el cual la agrupación, conformada por Ana Torroja, Nacho y José María Cano, se despidió de los escenarios en 1992. Ha visitado lugares como España, Panamá y Costa Rica, y ha sido visto por más de 300 mil personas.

Robin platicó que durante este viaje ya tuvo la oportunidad de conocer a Torroja, quien asegura se sorprendió por el trabajo que han hecho, y sobre todo por el parecido físico que tienen.

“Tuve la oportunidad de conocerla, nos cruzamos aquí en España en un set de televisión, y por un lado fue uno de los sueños que he podido realizar, y también le hablé de nuestro homenaje, que viera el cariño, el respeto y el amor”.

Hija de la luna se presentará los días 26, 27 y 28 de mayo, en el Teatro Diana de Guadalajara, el Teatro Metropólitan de la CDMX y el Auditorio Río 70 de Monterrey, respectivamente.