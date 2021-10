Inicia segunda temporada de Las estrellas bailan en Hoy

Tras el éxito de la primera temporada, regresa el reality Las estrellas bailan en Hoy, que se transmitirá durante diez semanas a partir de este lunes, cuando se presentaron las tres primeras parejas, de once en total que mostrarán sus habilidades en la pista.

Ivonne Montero con Agustín Arana, Moisés Peñaloza con Pía Sanz, y Bazooca con Fernanda López fueron las primeras parejas que se presentaron en la apertura del show, durante una alfombra roja en la Plaza de las Estrellas, que dio inicio al certamen en el que también participarán, entre otros, Raquel Bigorra con Francisco Gattorno, Liliana Arriaga La chupitos con Hugo Alcántara, El indio Brayan, y Romina Marcos con Josh Gutiérrez.

“Con la pandemia las audiencias han cambiado muchísimo y tuvimos que pensar qué hacer. Al final surgió Las estrellas bailan en Hoy, que al principio me tiraban durísimo, porque ‘¿a quién se le ocurre hacer un reality en un programa de televisión matutino?’. Pues a mí. A mí se me ocurrió, hay que buscarle y ver lo que la audiencia nos está pidiendo a cada uno”, dice en entrevista con El Sol de México Andrea Martínez, productora de Hoy.

Reconoce que una de las dificultades del reality, es conseguir a los participantes, por sus agendas o porque tengan pudor de presentarse en la pista de baile para ser calificados. “En otros formatos, las estrellas bailan con un profesional; acá es el doble de famosos. Muchos me han dicho ‘no, yo no bailo nada, no me hagas eso’, pero una de las cosas que quedamos desde la vez pasada con mi jefe, es traer gente que tenga muchas ganas de hacerlo porque sí es una friega”.

Y es que los participantes ensayan un promedio de seis a siete horas por coreografía, asegura la productora. Además de que deben estar disponibles hasta diez semanas, en caso de llegar a la final. “Sí tiene que haber mucha pasión”, agrega.

“Para este martes, bailarán Raquel Bigorra con Francisco Gattorno, El indio Brayan con La chupitos y Silverio con Sugey Ábrego. Luego el miércoles tenemos a Alejandro Ávila con Gaby Carrillo y a Luis Caballero El potro con Aranza Ruiz, que es una de las protagonistas de Vencer el pasado. El jueves a Josh Gutiérrez con Romina Marcos, Eduardo Rodríguez con Vanessa Arias y a Yurem con Mariazel”, adelanta la productora, quien aún no sabe si este viernes habrá una primera pareja expulsada, pero de no ser así, lo seguro es que habrá setenciados.

Galilea Montijo será la conductora del certamen, mientras Andrea Legarreta, Latin Lover y Lolita Cortés integran el jurado de esta nueva temporada.