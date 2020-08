Itatí Cantoral y Juan Soler viven una historia de amor en La Mexicana y El Güero

Para el actor Juan Soler, interpretar al más ingenuo y bueno de la historia La Mexicana y El Güero, no representa una molestia. “Me quedo con la simpleza del amor, hay que amar de manera simple, sin especulaciones, sin rencores, sin resentimientos, sino amar por amar porque el amor es suficiente. Y si con el amor buscas castigar a alguien que te hizo daño, pues ya es decisión de cada persona”.

La telenovela del productor Nicandro Díaz se estrena hoy por Las Estrellas a las 20:30 horas y está protagonizada por Itatí Cantoral en el papel de Andrea Ibarrola y Luis Roberto Guzmán como René Fajardo quienes comparten crédito con Soler interpretando al millonario Tyler Sommers.

La versión y libreto de kary Fajer, narra la historia de Andrea, una estafadora profesional, que monta una familia falsa para hacer creer a Sommers que es su familia biológica. Todo esto con la intención de estafarlo y despojarlo de su fortuna. Sin embargo todo se sale de control cuando el amor toca la puerta.

“Me siento muy contento, regreso a la televisión mexicana con esta historia con la que el público tendrá emociones encontradas y reacciones a lo mejor de burla, de risa o hasta de ternura. Tyler es bueno, un hombre de campo, no maleado, no conoce la maldad, no conoce envidias. Es viudo desde joven, no tiene hijos y siguió con la herencia de su padre adoptivo. Estudió negocios y se volvió un empresario exitoso y agrandó la fortuna heredada. No tiene la malicia para darse cuenta que lo que van hacer es una gran estafa”.

Soler no deja de destacar el gran esfuerzo que hace el productor Nicandro Díaz en esta trama de 122 capítulos: “hay un derroche de herramientas y escenarios naturales para esta gran historia. Aunque lo que más rescato es el grupo de artistas que formamos para esta producción. Hay gran talento de todas las edades, ves a los jovencitos que son buenos actores con mucha experiencia, y qué decir de Jacqueline Andere, con quien me reencuentro, llevamos años de amistad; Pato Castillo, Nora Salinas, Pablo Valentín, Luis Roberto Guzmán, Sabine Moussier, Sian Chiong, Gala Montes, Eleazar Gómez, Monserrat Marañón entre otros".

ANDREA IBARROLA, CEGADA POR LA AMBICIÓN

Astuta, osada y mitómana, pero sobre todo muy trabajadora en busca de fortuna, así será el nuevo personaje de Itatí Cantoral como Andrea Ibarrola, quien sin vergüenza alguna ejerce el oficio de la estafa pero nunca se imagina que caerá en su propia trampa en cuestión del amor.

“Me identifico con Andrea en su osadía, aunque pensándolo bien, es muy trabajadora, por eso se me está yendo como hilo de media su dramatización en esta telenovela.

"Me encanta encarnarla, es alegre y mitómana. En general la trama es maravillosa, el elenco espectacular y está hecha con el corazón”.

En entrevista vía telefónica con El Sol de México, Itatí afirma que a lo largo de su carrera de más de tres décadas esta producción ha sido la más difícil por cuestiones de la pandemia.

“Nunca había trabajado con 18 protocolos para no contagiar a mis compañeros, lo cual es loable y necesario. Por un lado doy gracias a Dios por estar sana y con trabajo, pero por el otro lado", afirma, “llevó más de 10 piquetes en mi nariz por la prueba del Covid-19, que me la tengo que hacer cada 20 días, porque cuando dice el libreto besos, abrazos y escenas románticas de cama, ya sea con mi amante Luis Roberto Guzmán, René; pues tenemos que salir negativos del contagio en bien de nosotros mismos y de nuestros compañeros”, reitera.

La trama es de origen chilena con la adaptación de Kary Fajer; adaptación Gerardo Luna Julián Aguilar y edición literaria de Pilar Pedroza.

Añade Cantoral: “Nicandro es un guerrero, peleó por hace esta novela y habló con la empresa, pudo reducir las locaciones para que todo pudiera ser mayormente en foro, eliminó camarógrafos, redujo otras cosas para lograrlo, hay poco equipo técnico".

Desde el primer capítulo recomienda a La Mexicana y El Güero, “va a hacer un bálsamo para el espectador, porque trata de los problemas cotidianos que todos vivimos los días como esta pandemia en cuestión de salud, la crisis económica, el desempleo. Es una historia perfecta para este momento, te puedes reunir con tu familia y pasar un rato muy agradable".

En el plano familiar Itatí dice que, “Gracias a Dios, tengo a mis tres hijos a mi lado. Roberto Miguel estudia ingeniería mecánica y José Eduardo actuación en Nueva York, logré traerlos antes que se cerrara la frontera y están en casa y ahora están estudiando en línea. También tengo a mi hija María Itatí, a mi lado”.

TODO UN PERSONAJE EL DE LUIS ROBERTO GUZMÁN

El actor Luis Roberto Guzmán se enfrenta a su primer papel de comedia como René Fajardo, quien no escatimará en hacerse notar como todo un bailarín de la salsa y cumbia, aunado a sus cualidades de macho, mujeriego, celoso y empresario de autos usados. En un receso de las grabaciones de la telenovela de Nicandro Díaz, hizo saber que aun cuando en la serie de María Magdalena, hizo un personaje religioso, “encarnar a René es todo lo opuesto, nada similar; pero de quedarme algo de él, sería sólo el aprendizaje de mi debut en el género de comedia, y no caer en errores de la ficción en mi vida real”, detalla.

Durante la entrevista con El Sol de México, reitera que “no, en mis 22 años de actor, no había experimentado actuar en comedia ligera.

"No obstante, tengo a mi lado coaches que me guían y están atentos a mis movimientos y gestos; en ellos he confiado, porque son los que te ven cómo actúas el personaje”.

Así, René con una cartera repleta de billetes, atuendos de prenda muy primaveral y bailando cumbia y salsa, sin faltar su bigote en el rostro, va a dar mucho de qué hablar a lado de su novia Andrea, Itatí Cantoral, quien lo convence para estafar al millonario Tyler Sommers, que anda en busca de su mamá biológica como se lo pidió su madre adoptiva antes de morir. “Esta historia sólo busca entretener y divertir sanamente a la audiencia tras el televisor”, precisa Guzmán.

Sobre las medidas de seguridad en las grabaciones para evitar los contagios por el Covid-19 dice: “Para nada me ha afectado, al contrario, simplemente es acatar las indicaciones de sanitización por el bien de la salud de todos.

"Hay que acatar las reglas en mayor o menor medida. Hay que entender que hay que aprender a vivir con esto y eliminar el miedo en tu vida, porque hay que seguir trabajando y esto conlleva a hacer un mayor esfuerzo de conciencia para ti como el resto de los compañeros de escenas a evitar el contagio”.

Guzmán se congratula de trabajar al lado de Juan Soler, Itatí Cantoral, Jacqueline Andere y el resto del elenco, “estamos en un proyecto interesante en el que todos cuidamos uno del otro con base a nuestro trabajo.

"Y lo estamos haciendo en un momento histórico. Todos estamos muy contentos de llevar al público una comedia sana y divertida”.