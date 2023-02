Jorge Drexler debuta en el Auditorio Nacional

Jorge Drexler llegó a su debut en el Auditorio Nacional con la intención de cantarle a los amorosos, y desde el primer minuto dejó en claro que ese sería el tono del concierto, al iluminar el escenario se rojo y cantar "El plan maestro" y "Deseo".

*Esta noche es el concierto más grande que he dado en mi vida", dijo emocionado. "Me acordaba hace poquito, en el 2001, en La Condesa, éramos 22 personas. Me alegra que esta relación con México se haya dado de manera tan gradual".

El ganador del Oscar (por la canción original de "Del otro lado del río") intentó continuar su show con "Cinturón blanco" y "Me haces bien", pero el público no lo dejaba cantar, debido a que no paraban de gritarle que lo amaban.

Un par de regalos llegaron a sus pies, una carta y lo que parecía ser una bolsita de celofán decorada con un listón. La cantante Alana Sinkëy, quién además lo apoyó con los coros, interpretó un fragmento de "Fusión", tema con el que Jorge recordó su 30 aniversario como artista.

Con "Era de amar" dio la bienvenida a los más jóvenes a "la música del antiguo milenio", pues el tema de escrito en 1992, y antes de interpretarlo hizo una encuesta que lo llevó a descubrir que una buena parte de su audiencia se conformaba por personas nacidas después de ese año.

El show continuó con "¡Oh, Algoritmo!", "Salvapantallas" (que dedicó a una conocida suya llamada Almudena Palacios), "Asilo", "Tinta y tiempo", "El día que entrenaste el mundo", "Milonga del moro judío" y "Al otro lado del río".

"Fue una batalla muy dura contra la hoja en blanco durante la pandemia, muchas veces ganó. Pocas veces rompí y pasé ese precipicio que es la hoja en blanco, y ganaron diez canciones", contó el cantante, al explicar el por qué los elementos de su escenario eran blancos.

Antes de entonar "Duermevela", una ovación de poco más de un minuto provocó que el cantante se arrodillara en agradecimiento, mientras observaba cómo todos los presentes le aplaudían de pie, y algunos comenzaban a encender las luces de sus celulares.

Acompañado de un cuarteto de son jarocho, proveniente de la región de Sotavento, continúo su show con el tema "Movimiento". "Qué viva el son jarocho", expresó Jorge.

El show concluyó con temas como "Teléfono", "La guerrilla de la concordia", "Todo se transforma" y "Amor al arte", estas dos últimas con el acompañamiento del cuarteto jarocho.

"Queridas chilangas y queridos chilangos, gracias por haber compartido conmigo está noche que les juro que llevo grabadas en la reina, y no se me van a borrar", dijo para despedirse.