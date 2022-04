José Eduardo Derbez comparte escenario con sus papás

José Eduardo Derbez acaba de cumplir 30 años y la nueva década le trae un buen augurio laboral, anunció que trabaja con su papá Eugenio Derbez, en el programa de comedia mexicana LOL: Last one Laughing, en su cuarta temporada que se estrena el 6 de mayo por la plataforma Amazon Prime Video.

Al igual que Eugenio, José Eduardo es juez en la competencia en la que 10 comediantes tienen que provocar la risa de sus contrincantes para ganar un millón de pesos.

En los seis capítulos del reality, no hay censura, ni filtros para el uso de palabras obscenas y movimientos corporales, que emplean como truco los participantes para salir triunfadores.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Sí voy en la nueva temporada de LOL, ya se transmiten algunos avances, no puedo hablar mucho de eso, pero les va gustar mucho. Esta muy padre. Estamos ahí, mi papá y yo”.

José Eduardo, que se caracteriza por ser siempre sincero, explicó que nunca dan gusto a la gente. “Primero dicen que trabaje con mi papá y otros dice que conseguí el trabajo por él, pero no, a mi me hablaron para ofrecérmelo y yo le di la noticia a él de la oportunidad. Nunca vas a tener a las personas contentas”, comentó en entrevista.

José Eduardo, quien pide de cumpleaños, tener salud, trabajo y tranquilidad, aceptó que durante la grabación de los seis capítulos de LOL, no se le pidió algún detalle en especial.

“Desde que entramos a este proyecto, lo hicimos como si no nos uniera un lazo sanguíneo, todo fue de manera profesional, cada quien en lo suyo. No nos involucramos como papá e hijo, sino cada quien hizo su trabajo. Fue muy divertido y lo disfrutamos mucho los dos. Siendo él el juez mayor, se aprende de él”.

El actor y comediante, quien participa en algunos episodios de Renta congelada, también actuó al lado de su mamá Victoria Ruffo en la película El Runi, en la que hizo una participación especial. “Yo me puse muy nervioso al tener a mi mamá cerca, fue algo de aprendizaje y mucha experiencia”.

Y adelantó que: “mi mamá y yo queremos hacer teatro juntos, pero apenas se está reactivando y nosotros tenemos muchos compromisos en televisión y plataformas”.