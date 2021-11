Karen Souza la jazzista que todos escuchan

Karen Souza recuerda que un día se encontraba de compras y al salir de una tienda escuchó su voz interpretando una canción de Radiohead en uno de los altavoces. “Luego entré a otra tienda y estaba otra de mis interpretaciones”, dice con un tono bromista.

La jazzista argentina se ha vuelto un referente de su género por la interpretación de temas populares que ha adecuado a su estilo y voz. Canciones como Every breath you take away de The Police, Get lucky de Daft Punk, Valerie de Amy Winehouse o Creep de Radiohead, se han vuelto clásicos que gracias a su influencia con el bossa nova ha actualizado y hecho accesibles para todo tipo de público y situación.

Doble Vía Hacen música con desechos

“Por ahí si ponen la versión original de Creed en un restaurante podría ser un poco agresiva. Pero mi versión funciona y eso es bueno porque la gente termina conociendo la canción, que es la verdadera finalidad de todo esto. Yo hago mis versiones como un homenaje”, dice en entrevista.

La función de jazz y de su reinterpretación de estos clásicos ha sido un cobijo para el público especialmente durante la pandemia, donde su música logró conectar con quienes buscaban un poco de tranquilidad en sus vidas en un momento tan difícil.

“Como músico debes entender tu función social y eso me marcó mucho durante cuarentena. Por mensajes privados la gente me decía que sentían abrazados por mi música, en un momento duro se les hacía más fácil trabajar en sus casas, porque era más ameno. Y ese trabajo social que haces es inigualable, escapa a todo; cuando alguien quiere hacer algo por ayudar no tiene precio”.

Con una voz que ha logrado mezclar el bossa nova, el tango, el bolero o blues, Karen Souza dice que sólo el amor por la música es la que ha la hecho sobresalir en esta industria, “porque yo no estudié canto, yo no tengo técnica, sólo pasión”.

Por eso es que entre sus inquietudes está mezclar su estilo con el de otros artistas sin importar el género. Incluso confiesa su deseo por realizar una colaboración con Molotov. “Cuando era adolescente consumía mucho sus canciones”, afirma. “Ellos tienen canciones viejas que tranquilamente pueden adaptarse, donde rapean, pero hay otras más melódicas, ahí podría ser divertido; el chiste es probarlo”.

La argentina se encuentra en México para presentarse por primera vez en el Zinco Jazz Club, donde además de presentar el último disco que lanzó en 2020, Languaje of love, interpretará su versión de Sway que recién estrenó en plataformas digitales.