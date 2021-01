La actriz mexicana, Karla Souza, protagonizará The Ivy, tercer largometraje de la escritora y directora ecuatoriana Ana Cristina Barragán que abordará el complejo de Edipo.

De acuerdo con Variety, la cinta abordará “la tensión entre madre e hijo que físicamente parecen tener casi la misma edad” y que de acuerdo con la directora Barragán “abre un espacio para explorar el instinto, el Complejo de Edipo y la ira”.

En el filme, Karla Souza interpretará a Azucena, una madre de 31 años que al enfrentar una grave enfermedad busca reencontrarse con Julio, su hijo al que abandonó cuando ella dio a luz a los 13 años.

“Una de las ventajas de tener una 'carrera comercial' es ayudar a elevar o habilitar proyectos que tienen más historias de autor y dar visibilidad a diferentes culturas y voces que no han sido adulteradas por las estructuras de Hollywood per se", dijo Souza en una entrevista con Variety.

“Por eso conecté tan profundamente con la pureza y frescura del trabajo de Ana Cristina en su primera película Alba”, agregó la actriz, quien en Estados Unidos coprotagonizó la serie de ABC How to get away with murder.

La historia actualmente se encuentra en desarrollo y el segundo borrador será presentado en el Mercado de Co-Producción del Festival de Rotterdam a realizarse del 1 al 7 de febrero.

Este será el primer protagónico de Karla Souza en cuatro años, luego de llevar a la pantalla Todos queremos a alguien, la quinta película mexicana más taquillera del 2017 con una recaudación de 100 millones de pesos. La actriz tiene entre sus proyectos Nosotros los nobles y ¿Qué culpa tiene el niño?, dos de las cintas que más boletos han vendido en la historia del cine mexicano.