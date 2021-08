Laura Flores logró superar al Covid-19; así lo anunció en redes

La actriz Laura Flores anunció su recuperación del Covid-19, y lo hizo completamente renovada y con una actitud positiva.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa de 58 años subió un video en el que anunció a sus fans la buena noticia, además, habló sobre varios proyectos de trabajo que tiene.

Leer más: Lizbeth Rodríguez explota contra Alfredo Adame; te decimos por qué

Gossip Montserrat Oliver se sincera y revela que tuvo Covid-19; así lo superó

“Recuperada del Covid-19 Gracias Dios!! ahora darle al baile”, se lee en su post que hasta el momento posee más de 21 mil visitas.

Flores lució un maquillaje muy natural y el cabello recogido.

“Hola, ¿Cómo están? bueno, yo estoy super activa haciendo mucho ejercicio... estoy muévelo muévelo, les va a encantar la sorpre nueva que ya viene en “Así se baila”. Les mando un beso que dios me los bendiga y vamos a moverlo”, externó.

De inmediato sus seguidores y conocidos de diversas partes del mundo reaccionaron a la buena noticia, dejando varios comentarios en apoyo a la actriz.

“Me alegro de tu pronta recuperación Laura; y deseando ver tu participación en el programa. Un abrazo enorme desde Inglaterra”, se lee entre los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Flores (@laurafloresmx)

Cabe recordar que, fue hace unas semanas cuando Laura compartió en sus redes sociales un video narrando su dura experiencia con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, mismo que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo.

“Estoy bien, de repente me mareo, pero estoy oxigenando muy bien. No tengo temperatura, estoy tomando mis medicamentos, casi no me sabe la comida. Percibo muy poquito sabor, pero el olor para nada, no tengo capacidad de olfato, pero estoy bien tomando en cuenta de que existe gente que se encuentra hospitalizada”, dijo Laura.

En ese video, Flores decidió mandar una indirecta para aquellas personas que no creen en el Covid-19, y recomendó a sus fans cuidarse y vacunarse, pues la salud no es un juego.

“Reitero que la vacuna es muy importante, no dejen de vacunarse, por favor háganlo. Ya dejen de dudar, que si esto es un invento, que si nos quieren meter un chip para controlarnos, no jueguen con su salud”, dijo la actriz en el clip.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laura Flores (@laurafloresmx)

Cabe mencionar que, la actriz presuntamente pudo contraer el virus durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, reality en el que estaría colaborando, mismo que anunció el contagio de varios de sus participantes días atrás.