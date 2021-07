Pink ofrece pagar multa impuesta a atletas noruegas que se negaron a usar bikini

Pink, una exitosa cantante, mostró su empatía y sororidad con atletas del equipo femenil de balonmano de Noruega, quienes fueron multadas tras negarse a usar bikini durante una competencia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante festejó la decisión de las jugadoras y hasta se ofreció a pagar la multa impuesta.

Fue la semana pasada cuando la Federación Europea de Balonmano (EHF) multó al grupo de mujeres con la cantidad de mil 500 euros (alrededor de 35 mil pesos mexicanos), por portar ropa que ellos consideraron inadecuada (shorts largos y top deportivo).

Debido a lo anterior, la famosa se ofreció a pagar la multa, afirmando que debería ser la EHF la que pague una multa por actuar de manera sexista.

"Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano de playa de Noruega por protestar contra las reglas sexistas sobre su 'uniforme'. La federación europea de balonmano DEBE SER MULTADA POR SEXISMO ", se lee en el tui de Pink.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up. — P!nk (@Pink) July 25, 2021

Cabe mencionar que, el día de hoy, la Federación Noruega de Balonmano afirmó estar lista para cubrir la multa, aún no confirman con que fondos cubrieron dicho gasto.

El partido en el que jugaron se realizó en la playa, en Varna, Bulgaria, y allí perdieron contra España.

El tema de los uniformes que usan las jugadoras de balonmano de playa y la polémica de los mismos lleva presente varios años, pues son varias las jugadoras que han tachado de degradante e incómodo el bikini que deben usar para competir.