La comedia lidera en televisión abierta

El elenco base y el equipo de producción del programa de comedia Vecinos, empiezan el 2021 trabajando y ya se alistan para grabar las temporadas 10 y 11 que se estrenarán en este mismo año, anunció en entrevista el productor Elías Solorio. Retornan al foro para dar vida a sus personajes Mayrín Villanueva, Eduardo España, Macaria, Roxana Castellanos, Darío Ripoll, César Bono, Ana Bertha Espín, Moisés Suárez, Manuel Flaco Ibáñez, Danny Perea y Octavio Ocaña.

Además, adelanta Solorio, “estaremos incluyendo a alguno que otro artista invitado, pero será para uno o dos capítulos, para darle una variedad a la historia, porque seguimos con las normas de seguridad y sanitización por la pandemia, evitando en todo lo posible el contagio de Covid-19. Dentro de lo posible, tratamos de mantener un mismo grupo de trabajo, para no arriesgar a los actores y actrices, al traer a invitados”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Al reiterar que Vecinos es de lo más visto los domingos en la televisión nacional, el realizador agrega que en los libretos de la serie habrá situaciones de comedia: “Silvia y Luis como esposos, se verán en apuros en su relación, los sueños cinematográficos de Frankie Rivers coartados por su mujer y Germán, como el portero del edificio, seguirá sin poder arreglar los problemas de los vecinos”.

Elías Solorio confirma que otra de sus producciones comenzará a grabar una nueva entrega. Se trata de Mi querida herencia, que en diciembre pasado terminó la segunda temporada y a mediados de febrero, regresará al estudio.

Celebridades Los dejaré de ver unos días: Galilea Montijo da positivo al Covid

“Varios personajes ya no se incluyeron porque sus agendas no se los permitían. No obstante fue mucho más importante la inclusión de Eva Cedeño como Pamela, dando buenos resultados en el rating en la segunda temporada. Lo ideal es que esté en la tercera temporada y voy a hablar con Juan Osorio, que la lleva de protagonista en ¿Qué le pasa a mi familia?, para que me la permita y siga en la nueva temporada”, detalla.

“Tanto Vecinos como Mi querida herencia son lo más visto los domingos, y así queremos que se sigan manteniendo en los estrenos de sus nuevas temporadas”, finaliza el productor.