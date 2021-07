La millonaria Paris Hilton está embarazada

La famosa empresaria estadounidense Paris Hilton está esperando a su primer bebé al lado de su prometido Carter Reum, así lo confirmó el medio estadounidense Page Six.

Ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de ser padres, y Hilton, quien tiene 40 años, confirmó a inicios de este año que se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro para cumplir su sueño de convertirse mamá.

Paris y Carter se comprometieron en febrero, luego de salir por un año. Fue en una isla privada donde el empresario le pidió matrimonio sorprendiéndola con un hermoso anillo de diamantes en el día de su cumpleaños.

El futuro esposo de Hilton se dedicada a las inversiones y negocios, y además, escribió un libro sobre cómo ser exitoso en el ámbito empresarial.

La socialité no oculta su relación sentimental, de hecho, recientemente publicó una fotografía en la que aparece besando a su prometido y afirma que está ansiosa por casarse y pasar el resto de su vida con él.

Cabe mencionar que, anteriormente estuvo comprometida con el modelo Jason Shaw, el heredero griego Paris Latsis, y con el actor ucraniano Chris Zylka.