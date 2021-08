Montserrat Oliver se sincera y revela que tuvo Covid-19; así lo superó

Cada vez se hace más numerosa la lista de los famosos que se han contagiado de Covid-19, desafortunadamente varios de ellos han perdido la vida, al igual que millones de personas alrededor del mundo.

No obstante, también ha habido muchos casos en los que las personas logran superar el coronavirus.

Tal fue el caso de Montserrat Oliver, una famosa modelo, quien recientemente confesó que tuvo Covid-19, sin embargo, logró salir adelante gracias al tratamiento médico que recibió y a los cuidados que le brindó su esposa, Yaya Kosikova.

Fue en el programa Sale el Sol, donde la famosa dio varios detalles sobre su lucha contra esta enfermedad, misma que la obligó a aislarse por varios días.

“Me dio Covid-19, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal. Yo digo a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte”, expresó.

Continuó diciendo que es una enfermedad que posiblemente les dará a todos.

“Obviamente hay un bicho que nos está atacando a todos y pues ni modo, estamos en guerra contra el bicho”, dijo.

También habló sobre algunos medicamentos que tomó, los cuales le ayudaron mucho.

“Descansé, tomé mucha vitamina C, Zinc, vitamina B, varias cositas, el paracetamol para sentirme mejor, gracias a Dios no tuve fiebre, como una gripa, una mala gripa, cansancio, cuerpo cortado, dolor muscular, pero me fue bien”, confesó la conductora de Montse & Joe.

Cabe mencionar que, la también conductora, afirmó que ya se encuentra completamente recuperada y que incluso ya planea un viaje para sorprender a su esposa por su cumpleaños.

“Su cumpleaños es el 5 de septiembre, de hecho, le tengo ahí planeado un viajecito que estaré posteando por ahí de sorpresa, pero ya llevamos seis años, ya no sé cuántos de que nos casamos, creo que dos”, dijo contenta.

Para concluir, habló un poco sobre cómo han sobrellevado su matrimonio durante la pandemia, afirmando que, no les afectó de manera negativo, al contrario, las unió mucho más.

“Así como en la pandemia muchas parejas se separaron, a mí me fue muy bien. Yaya y yo nos llevamos muy bien, nos entendemos perfecto, la pasamos muy a gusto. Yo también me peleo, yo también me agarro, a veces me cae gorda, no la quiero ver, es normal”, concluyó.