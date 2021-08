Lolita Ayala enciende las redes al compartir foto en traje de baño

Lolita Ayala, la famosa periodista, activista, y ahora también empresaria (su línea de ropa), encendió las redes sociales tras publicar una polémica fotografía de su juventud.

Se trata de una imagen en la que luce un bikini de dos piezas, la cual va muy de acuerdo con el mes de agosto y su clima veraniego.

La imagen ya se volvió viral, pues Lolita es un personaje muy querido por sus fanáticos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la famosa compartió dicha postal, en la cual se puede apreciar la espectacular figura que tenía en su juventud, no obstante, hoy en día sigue luciendo espectacular.

La también filántropa escribió al lado de su imagen la siguiente frase:

“Mood de agosto. Lolita Summer”, se lee en su post de Instagram.

Solo bastó de varios minutos para que la imagen arrasara y se llenara de likes y comentarios positivos.

Hubo quienes elogiaron la figura de Ayala, afirmando que es y sigue siendo muy bella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lolita Ayala (@lolitaayala_n)

Cabe mencionar que, Lolita siempre ha demostrado ser una mujer ejemplar y que, a pesar de su época, su sexo no le dificultó ir tras sus sueños, al contrario, siempre se esforzó por demostrar que sí era capaz.

"Todo el mundo me pregunta a mi lo difícil por ser mujer y la verdad para mí, el ser mujer me facilitó las cosas. De verdad. Como había pocas mujeres, los jefes eran muy amables conmigo y muy generosos. Claro como mujer, no sólo llegas y a trabajar, sino que debes demostrar que puedes. A la mujer se nos exige más claridad", dijo la periodista en una reciente entrevista para el podcast de Alex Fernández.