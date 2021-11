YosStop asegura que está perdiendo la vista en la cárcel; ve lo que dijo

La influencer Yoseline ‘N’, conocida como YosStop, ha pasado poco más de cuatro meses en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México tras ser acusada de delitos relacionados con pornografía infantil y difusión del mismo.

Luego de su detención, su novio, Gerardo Gutiérrez, se ha encargado de realizar publicaciones en las redes sociales de la joven, dando a conocer las actividades, declaraciones y demás avances en el caso de Yos.

Leer más: Esto decía la carta que YosStop le envió a su novio desde prisión

Celebridades Ve qué artistas rendirán homenaje al gran Vicente Fernández

Cabe mencionar que, la hermana de Rayito ha denunciado serios problemas en su salud, tanto físicos como mentales, y en esta ocasión, afirmó que está perdiendo la vista.

“Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista”, se lee en un post realizado en su Instagram.

Afirmó que ya no puede ver ni enfocar bien ningún objeto que se encuentre a dos metros de distancia, motivo por el cual se siente ‘triste y frustrada’, pues cada vez son más los estragos que le ha causado el encierro.

“¿Será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel ‘me abrió los ojos’ en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien”, escribió la joven.

Ante la confesión de la influencer, su novio le explicó que “hay varios estudios que se han realizado durante el confinamiento por la pandemia, mismos que revelaron que hay distintos tipos de afectación en la vista, tales como visión borrosa, cefaleas, etc, y podrían estar asociados con la duración e intensidad de actividades como la lectura, escritura, entre otras”, y le pidió que no se alarmara, pues podría ser algo transitorio.