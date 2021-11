Lala Moré recibe el premio a 15 años de perseverancia

A Lala Moré, cantautora colombiana, le llevó 15 años ser vista por un sello discográfico, a pesar de que desde que se animó a entrar a las redes sociales, llamó la atención de miles de fans. Tiene casi 14 mil seguidores en Tik Tok y más de 18 mil en Instagram, los suficientes para llenar un gran auditorio.

Tras colocar en las plataformas de música Tren de las tres, su cuarto sencillo escrito en tiempos de pandemia, se dice lista para enfrentar el reto de tocar en vivo. “Tener este material me representa la puerta para dar una serie de conciertos porque se ha sumado a lo ya conocido y me significa que ya puedo abrir shows, o dar mini recitales durante 40 minutos”, dice en entrevista con El Sol de México, desde tierra colombiana.

Inspirada por vivencias personales, como un reencuentro con su ex, Lala Moré creó sus nuevas canciones encerrada en su departamento. No quiero, ¿Quién lo diría?, Frente a frente y el nuevo Tren de las tres, fueron escritas en un aislamiento que le permitió reflexionar y plasmar sus ideas en la música. Aún no sabe si escribirá sobre el hecho más duro que enfrentó en la pandemia: la muerte de su padre por Covid-19.

“La pandemia me trajo muchas cosas, como emociones bonitas con respecto a mi carrera. Antes de que entrara la pandemia atravesaba por un momento difícil, estaba en la decisión de si en verdad quería volver arrancar como artista y no sabía por dónde hacerlo. Este tiempo ha traído para mí un montón de puertas abiertas, momentos gratificantes, pensar en mí como artista y persona", confiesa la artista.

“Lo más difícil fue perder por Covid-19 a mi papá; murió en junio de este año. Eso me hizo replantear la vida completamente, quién fui como hija, si estaban las cosas bien o nada más viví por vivir. Pensé y siento que el tiempo es corto, tan contado e incierto. Eso me hizo pensar en cada paso y cómo se vive, disfrutar el camino, a las personas que tengo, para mí es lo importante, el tiempo y cómo lo distribuyo. Amo mi carrera, le meto mucho tiempo, pero para mí es una prioridad mi familia, ver crecer a mi sobrina. Ahí estamos, haciendo un balance de todas a estas cosas que me han construido en esta pandemia”.

DeTren de las tres, su cuarto sencillo digital, ahonda: “Nace pensando qué pasaría si te encuentras con tu ex, habla de un reencuentro del amor del pasado y de cómo actuarás. Con este tema ofrezco un ratito de melancolía, de honestidad”, porque, como fue compartiendo en redes durante el proceso de creación, esto es algo que ella vivió.

Decidida a dedicarse completamente a la música, agrega que no ha considerado dejar la carrera para dar prioridad a su vida personal. "Ahorita estoy con una persona, que amo y considero el amor de mi vida, que se suma a mi proyecto, cree en mi música, que es mi prioridad. Si tuviera un hijo, sí me gustaría tomarme un tiempo para estar en sus primeros años, soy amor desbordado y sí me haría tomar un break, pero por ahora eso no lo pienso, será más adelante", afirma.

Aunque, dice entre risas, “si ya tuviera mucha plata con mi música, sí me tomaría ese break. Si mi carrera estuviera en un punto tipo Shakira o la mexicana Joy Huerta, a quien admiro un montón, sí, porque ser mamá requiere eso. En este punto no lo pienso porque para mí, mi carrera va iniciando desde noviembre de 2020 hasta hoy”, concluye.