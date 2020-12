Las Reinas Chulas arman la Sustorela Política Mexicana

Este 2020 para Las Reinas Chulas no habrá pastorela, sino sustorela. Como invitada, Gabriela de la Garza interpretará a Fifi Téllez, en la Sustorela política mexicana, con Ana Francis Mor, Nora Huerta, Cecilia Sotres y Marisol Gasé, que presentarán en cabarezoom hoy a las 21:00 horas, con acceso a través Boletópolis.

Es la segunda vez que Gabriela de la Garza colabora en producciones de Las Reinas Chulas y aún se le dificulta el género de cabaret, dice la actriz en conferencia de prensa. “Es difícil y lo seguirá siendo para mí, por supuesto. Ellas tienen una carrera de un par de décadas y un colmillo enorme en cabaret; es algo ambivalente, porque me siento protegida y segura, en cualquier momento que meta una pata, me rescatan.

En relación al personaje de Fifi Téllez (Lily Téllez, politóloga y comunicadora), Gaby de la Garza, ahonda: “Con mucho respeto a Lily, tiene mucho material para tijerear como materia prima. Estoy feliz de volver a trabajar con Las Reinas Chulas. Antes de la pandemia lo intentamos y no se pudo. Entonces, algo bueno ha traído esto”.

Cecilia Sostres detalla que en la Sustorela política mexicana dos pastorcillos están buscando la esperanza: La Tacha, quien es una acarreada profesional, asesora de muchos políticos y un Rey Mago desempleado y en el camino se van encontrando con El Diablo, con Los Ángeles y los diablitos.

“Van a aparecer muchos políticos porque no podíamos dejar pasar cómo ha sido la historia de la política en este año como lo más sobresaliente en materia de mezquindad, de polarización; en parodia, vemos desfilar a Gilberto Lozasno, Claudio X González, Chelito Ebrart y Peje Manuel”.

Ana Francis, responde a la pregunta de qué tan difícil o doloroso les ha resultado a Las Reinas Chulas criticar a la Izquierda que por años han apoyado: “Más que doloroso, difícil discernir entre nosotras mismas, hemos tenido álgidas discusiones, de qué pensamos sobre ciertos temas, ciertos políticos y ciertas decisiones. Solamente voy a decir que no somos inocentes, nosotras hacemos análisis político desde hace 25 años y lo hacemos en forma de sketch sobre el escenario. Es difícil entender qué es lo que tenemos que criticar para no hacerle el caldo gordo a la derecha, que está haciendo cosas que no habíamos visto, francamente deplorables como robarse camiones de medicinas para los niños afectados de cáncer”.

Las Reinas Chulas anunciaron además su programa Cabareteando la Navidad en El Vicio virtual, con las funciones de Miss cast con Mariana Barberá; 8 mujeres, 8 inicios con Laura de Ita, Valeria Matos, Bernardo Fernández, Mr. Kone e Israel Mejía, ambas este sábado a las 21:00 horas; La iglesia de las santas vulvas con Claudia Bernardi, el 13 de diciembre; Eros a la distancia con Paulina Vieitez, Ligia Urroz y América Pacheco, el 18; Concierto Latinoamérica hermosa con los tenores Rodrigo García Arroyo y Enrique Ángeles, con Caro Vidal, el 25 y 31 de diciembre. Todas las funciones serán a las 21:00 horas.