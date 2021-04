¿Listos para el combate? Presentan historia renovada de Mortal Kombat

Los fans del videojuego Mortal Kombat podrán ver a sus personajes favoritos cobrar vida en la nueva adaptación cinematográfica de la saga, que introduce al personaje de Cole Young, quien en conjunto con el resto de los elegidos con la marca del dragón defenderá el destino de la Tierra.

El actor elegido para dar encabezar este elenco es el británico Lewis Tan, quien compartió con la producción que es fan de la saga desde que era pequeño.

“Creo que la primera vez que jugué Mortal Kombat fue en un arcade, pero como la mayoría de los niños me enamoré de la acción y las peleas, y lo jugaba también en mi casa. Generalmente tomaba al personaje de Kung Lao. Me escabullía y jugaba en la noche, y me metía en problemas. Pero ahora, ¡mírame mamá!”.

La serie está plagada de escenas de combate con criaturas que poseen habilidades extraordinarias, pero para el actor la pelea más difícil de rodar fue al inicio de la película, cuando su personaje se encuentra en Chicago en medio de un enfrentamiento de MMA.

“Fue una escena poderosa, y de las primeras que rodamos. Cole sostiene una pelea con un hombre llamado Ian Streets, quien es un peleador de la vida real, y también sabe un poco de las coreografías que se usan en cine. Pero no puedes fingir una pelea de MMA y ese tipo de movimientos, así que nos tardamos tres días”.

La cinta cuenta con la dirección de Simon McQuoid, quien debuta como realizador con esta película. Su principal preocupación era respetar la estética del juego, por lo que procuró que la mayoría de las escenas se grabaran con la cámara, para evitar el abuso de efectos visuales, y lograr que todo fuera más realista.

Mortal Kombat / Cortesía Warner Bros

“Considero que las películas que tienen demasiados efectos visuales no conectan con la audiencia”, dijo. “Obviamente hay maravillosos ejemplos, pero para mí personalmente, tengo que creer, y la forma de hacerlo es sentir la autenticidad de los personajes y de su mundo”.

“Quería que fuera dimensional, ligeramente de otro mundo, pero también tangible. Lidiamos con fuego, con hielo, así que vamos a tratarlos como realmente funcionan y volverlos más interesantes”.

Mortal Kombat llega a los cines este 15 de abril.

PELEADORES MILENIARIOS

-Bi-Han / Sub-Zero (Joe Taslim)

Es un asesino despiadado del clan de Lin Kuei, con la capacidad de congelar a sus enemigos, luego de haberse enfrentado a muerte con Hanzo, ha ayudado al Mundo Exterior a ganar nueve torneos consecutivos. Su misión es exterminar a todos los campeones de la Tierra, y evitar que Cole cumpla con su destino.

Mortal Kombat / Cortesía Warner Bros

-Hanzo Hasashi / Scorpion (Hiroyuki Sanada)

Un peleador que pierde a toda su familia en manos de Bi-Han, y luego de varios siglos en el infierno, aprende a controlar el fuego y ahora busca la manera de volver al mundo de los vivos y obtener su venganza.

LOS CAMPEONES DE LA TIERRA

-Cole Young (Lewis Tan)

Es el nuevo personaje de la saga, descendiente directo de Hanzo Hasashi y peleador de la MMA, Cole lucha día con día para sacar adelante a su esposa e hija. Sin saberlo, ha sido elegido para representar al Reino de la Tierra en el Mortal Kombat, y pronto tendrá que enfrentar a peligrosos enemigos y salvar a su familia.

-Jax (Mehcad Brooks)

Un ex soldado de las fuerzas especiales que adquiere la marca del dragón luego de ganar una batalla con uno de los elegidos. Ahora su deber es buscar a los campeones de la tierra y ponerlos a salvo de la amenaza del Mundo exterior.

Mortal Kombat / Cortesía Warner Bros

-Sonya Blade (Jessica McNamee)

Aunque no posee la marca del dragón, está ex soldada de las fuerzas especiales ha pasado años de su vida investigando sobre los distintos reinos e intentando descifrar la verdad detrás del Mortal Kombat. Su apoyo será crucial para que los campeones cumplan su destino.

-Kano (Josh Lawson)

Un mercenario arrogante y sin escrúpulos que fue elegido tras asesinar a uno de los campeones, y tras ser capturado por Sonya se verá obligado a acompañar a los campeones en su cruzada.

PREPARANDO EL COMBATE

-Para las escenas de combate el elenco trabajó con el coreógrafo de pelea Chan Griffin, y el coordinador de acrobacias Kyle Gardiner.

-Además, se sometieron a un entrenamiento profesional de artes marciales para dominar los movimientos.

Mortal Kombat / Cortesía | Warner Bros

-El encargado de prepararlos fue el experto en artes marciales Nino Pilla, quien lleva años dando seminarios profesionales.

-Para preparar las coreografías se apoyaron con paredes de cajas de cartón, que les servían como guía para saber dónde golpear.

DEL VIDEOJUEGO A LA REALIDAD

-Los vestuarios estuvieron a cargo de la diseñadora Cappi Ireland, quien colaboró en ambas entregas de Kill Bill.

-Para hacer los looks lo más fiel posible, revisó los 11 juegos de la saga, y realizó una exhaustiva investigación de cada personaje.

-Su hijo de 12 años fue su principal asesor en el proceso de diseño.

Mortal Kombat / Cortesía | Warner Bros

-El primer atuendo que diseñó fue el de Sub-Zero, su visión fue utilizar un patrón chino tradicional, que diera la impresión de que lleva siglos en el mundo.

-El traje de Scorpion está basado en los atuendos tradicionales de los samuráis japoneses, y se le añadió una cadena para que luciera más actual.

-La marca del dragón de Kano requería 40 minutos para aplicarse, y el actor tenía que retocarlo cada cuatro días.

-El actor Mechad Brooks tenía que cubrir todos sus tatuajes de la vida real, para poder lucir la marca del dragón.

Mortal Kombat / Cortesía | Warner Bros

-El diseño de las marcas tenía relieve, para que diera la impresión de ser una inscripción real.

-Se tomó como base la imagen del rockero Gene Simmons (Kiss) para crear la lengua de Mileena (una peleadora perteneciente al Mundo Exterior).

-La actriz Sisi Stringer, quien interpreta a Mileena, tuvo que utilizar una lengua de silicón para sus escenas.