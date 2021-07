Lolita Cortés se somete a procedimiento estético y llora al ver el resultado

Lolita Cortés, cantante y actriz de comedia musical, ha obtenido fama gracias a lo talentosa que es; sus dotes artísticos son únicos.

Durante los últimos meses ha formado parte del programa Hoy, donde se ha desempeñado como conductora y juez de diversos reality shows, convirtiéndose en la favorita por su manera tan sincera y directa de ser, tal y como lo hizo en La Academia durante años.

Lolita mostró un reportaje en el programa matutino, en el cual documentó cómo se sometió a un procedimiento estético recientemente.

Pero eso no es todo, pues la Jueza de hierro mostró su lado más sensible, pues al ver los resultados en su rostro, se soltó a llorar.

Lo anterior debido a que el resultado le encantó, y ahora se siente más segura de sí misma, según sus propias palabras.

“Tengo que acostumbrarme al espejo y quererme más, le contaba al doctor que no es lo que vives por fuera, no saben lo que ha hecho aquí adentro, ahora tengo ganas de regresar al ejercicio, me quiero vestir bien, me quiero comprar ropita interior linda, estoy súper contenta”, expresó contenta.

¿Qué se hizo Lolita Cortés en el rostro?

Juan Carlos Arellano fue el doctor que realizó el procedimiento en el rostro de Cortés.

“Es reestructurar, no rellenar, no se colocan rellenos, estamos reestructurando, reestructurar de una forma muy natural, en ningún momento rellenamos, solo reestructuramos y con esto tenemos una versión increíble de Lolita Cortés, más joven, más rejuvenecida, con la piel más tersa”, explicó el doctor.

El especialista aplicó varias inyecciones en diversas zonas del rostro de Lolita, las cuales sirvieron para respingar su nariz, cambiar la forma de sus mejillas e incluso dar volumen a sus labios.

Cabe resaltar que, el cambio fue muy sutil, sin embargo, la famosa se mostró encantada con el resultado.