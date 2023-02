Los Aguilar llevan Jaripeo sin fronteras a la Plaza México

La música de México y su tradiciones llegan a la monumental Plaza México el próximo 4 de marzo, en el espectáculo ecuestre familiar Jaripeo sin fronteras, informó Pepe Aguilar junto con sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, cuya presentación inicia los 60 shows que tienen programados para este año.

A lo largo de este 2023, agregarán a su agenda países de Centro y Sudamérica, así como España. “Lo llevaremos lo más dignamente. Un día mi padre (Antonio Aguilar) me dijo: ‘cuando te comprometas a algo, primero agárrate los pantalones para ver si los tienes bien puestos’. Esto no es mentira, esto es México y qué orgullo que en pleno siglo 21 puede una familia mexicana, rodeada de gente tan profesional y capaz, brindar un espectáculo digno en su propia tierra”, resaltó Pepe.

Informó que a lo largo de tres hora, 150 personas presentarán el espectáculo, en el que participan el mariachi El Zacatecano, los jinetes de Cuernos Chuecos, y los charros de El Soyate.

Pepe Aguilar manifestó una vez más el orgullo que siente el haber heredado de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, sus padres, el amor por México. “Con su educación y ejemplo pude elegir cuál era mi pasión, mi camino, qué es lo que iba a hacer con mi vida. Gracias al público que se identifica con las canciones que hacemos, nos podemos conectar con sus sentimientos por medio de nuestra música. Esto lo sé hacer bien, montar a caballo, ser charro, he sido campeón nacional, tengo dos equipos profesionales de charrería. El traje de charro es vestirse de México y vestirse con respeto hacia México. Esto se lo paso a las nuevas generaciones y se lo he inculcado a mis hijos”.

Ángela Aguilar desde muy pequeña decidió dedicarse a la música y acompañar a su padre en los conciertos. Foto: Cuartoscuro

Hubo preguntas en torno a la vida personal de Ángela, quien respondió que sus padres y su hermano Leonardo la cuidan, además de que se sabe inteligente y las cosas negativas que pueden aparecer en las redes sociales, las deja ir. Aunque se dijo feliz y nerviosa por su próximo show en la plaza.

En tanto, Leonardo dijo que cuando se conecta a las redes sociales, lo que le gusta apreciar, “es saber de gente que viene a Jaripeo en familia, luego me envían sus fotos familiares. Eso es lo que me gusta de las redes”.

Pepe Aguilar aseguró estar al margen de la controversia por las corridas de toros que si vuelven o no. Aunque dijo que sí está de acuerdo con la tradición taurina, “yo crecí con unos padres taurinos de hueso colorado. Ahora me parece que hay otras cosas más tremendas, aterradoras, dolorosas para la sociedad en las cuales nos tendríamos que fijar, como la gente que no tiene para comer, la gente que es discriminada en el mismo México, los grupos indígenas que no están siendo atendidos, la violencia que existe en todas las calles de nuestro amado país, la muerte de tantos y tantos miles de inocentes que no son toros, son personas.

“Entonces hay infinidad de cosas para que los partidos hagan política, antes de dejar a tanta gente sin trabajo y dejar a tanta gente sin su pasión y a dejar una raza de toros que se extinga. Controversial sí es, y si yo estuviera en contra no me estaría presentando en la Plaza México”, afirmó.