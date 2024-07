Los jueces de La Academia vienen rudos: "no queremos que nos hagan perder el tiempo"

Lolita Cortés y Arturo López Gavito, conocidos como "los jueces de hierro", pedirán excelencia a los participantes de La Academia 2024. Sus fuertes críticas evidenciaron que no quedaron satisfechos, pues Cortés hizo comentarios como "monitos cilindreros", "sonrisa estúpida", junto con que el "habrá que regresar por los tomates" de Gavito lo confirma.

Por sus críticas, aseguraron que no temen ser "cancelados" o "funados" en redes sociales, pues aseguraron que solo van a "hacer su trabajo" con honestidad.

Muy honesta, como siempre, no tengo pelos en la lengua y como ya soy población de riesgo, ya no quiero que me hagan perder el tiempo. Voy a pedir excelencia.Lolita Cortés.

El también productor musical espera que sea la calidad vocal la que sobresalga a lo largo del programa y no las historias de vida.

"Lo que pase acá no es personal": Lolita Cortés

Lolita Cortés aseguró que espera que las críticas de los jueces solo se queden dentro del programa, pues enfatizó que las críticas solo son un punto de vista que no debe traspasar en el ámbito personal.

Sumado a ello, Lola Cortés habló sobre su estado de salud, tras haber sido sometida a una histerectomía, cirugía de emergencia para evitar la reaparición del cáncer.

Estoy cumpliendo tres semanas de la cirugía, me siento bien, voy mejor, ahí voy, en un mes más puedo empezar a hacer ejercicio y estoy muy contenta. De verdad es que este año me ha llovido.Lolita Cortés.

¿Qué canciones cantarán en el segundo concierto de La Academia?

A partir de las 9:00 horas de este lunes comenzó la formación musical de los 18 jóvenes que habitan la casa de La Academia. En las primeras horas se reunieron los profesores para revisar ciertos problemas que enfrentaron en su debut.

Luego de lágrimas y algunos desencuentros por parte de los concursantes, se asignaron las canciones que interpretarán el próximo domingo y de nuevo habrá duetos.

Isavel y Caro: Amor prohibido de Selena Quintanilla

de Selena Quintanilla Julio y Mario: Tacones rojos de Sebastián Yatra

de Sebastián Yatra Flor y Mar: Él lo tiene todo de Yuridia

de Yuridia Leo y Jessi González: La cigarra de Lola Beltrán

de Lola Beltrán Brandon y Brisa: He venido a pedirte perdón de Juan Gabriel

de Juan Gabriel Eduardo y Christian: Dígale de David Bisbal

de David Bisbal Eugenio y Edith: Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto

de Camilo Sesto Tania y Mike León: De los besos que te di de Christian Nodal

de Christian Nodal Jessy y Ángel: El amor de su vida de Julión Álvarez

Todos interpretarán un popurrí de Los Ángeles Azules como opening del segundo concierto.