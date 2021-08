Mamá de Belinda celebra su recuperación del Covid-19 con emotivo mensaje

Hace varios días se informó que Belinda Schüll Moreno, mamá y mánager de la cantante y prometida de Christian Nodal, contrajo Covid-19 al igual que su esposo, Ignacio Peregrín.

Los dos se enfrentaron a una situación muy complicada debido a que Schüll presentó baja oxigenación, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

La intérprete de Luz sin gravedad, confirmó que el estado de salud de su mamá era delicado, pues publicó justo en su cumpleaños una historia de Instagram en la que expresaba la razón por la cual no pasaron juntas esa fecha tan importante.

“Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo”, se lee en la felicitación de la productora de TV dirigida a su hija.

Ante dicha publicación, Belinda respondió lo siguiente:

“Mami te vas a poner bien pronto, y vamos a festejar, tu salud es lo primero, te quiero”, acompañado de un emoji de corazones.

Tras 13 días de darse a conocer esta noticia, la mamá de la también actriz confirmó hace varias horas que ya se encuentra bien y que logró superar el Covid-19, enfermedad que desafortunadamente ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo.

Cabe mencionar que, Schüll celebró la buena noticia con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram:

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyeccíones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección”, se lee en el post.

Para acompañar su escrito, publicó una selfie en un fondo rosa que también lleva la cita de un famoso escritor japonés: Haruki Marakami, la cual hace referencia a la resiliencia tras haberse enfrentado a na situación tan complicada en su vida.

“Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella”, son las palabras que acompañaron la foto de la mamá de Beli.

De inmediato sus seguidores y conocidos dejaron muestras de cariño para ella, no obstante, ni Belinda ni Christian Nodal se han manifestado al respecto, pues llevan una semana sin mucha actividad en sus redes sociales.