Manolo Caro cierra el año con el estreno de la segunda temporada de Sagrada familia

Manolo Caro cierra este año con una nueva película e invitaciones para trabajar en España y México, así como el estreno de la segunda temporada de Sagrada familia, este 17 de noviembre en Netflix.

“Esta temporada, lo que se puede ver es que es muy vertiginosa, muy rápida, tiene una agilidad y una inteligencia sobre cómo se mueven los personajes que, para mí, era muy divertido hacerlo. Habla de la maternidad otra vez, que es el tema de la serie, pero ahora entra a unos lugares muy oscuros y perversos que me interesa que la gente lo vea, para saber su opinión”, comentó en entrevista.

“Se cuenta una historia redonda, yo hice la creación de esta historia para que fueran dos temporadas, en 16 capítulos. Tuve la fortuna de que le fuera bien a la primera y me dieran luz verde para concluirla y creo que el balance como director es que me enfrenté a un reto muy particular con actores que yo respetaba mucho, que había visto en películas que me encantan, tener a estos actores en el set impone, las cosas fluyeron, pero yo creo que hablamos de una madurez en muchos aspectos en este proyecto”.

El director acaba de terminar el rodaje de la cinta Fiesta en la madriguera, que originalmente protagonizaría Tenoch Huerta, quien salió del proyecto tras los señalamientos de acoso sexual en su contra por parte de la saxofonista Elena Ríos.

Caro confirmó que Manuel García Rulfo estelariza la película. “Obstáculos uno se enfrenta siempre, nada más que este fue muy mediático y todo mundo se enteró, pero siempre hay este tipo de eventos, que alguien se va de un rodaje y lo tienes que reemplazar, mover fechas.

“Lo que sucedió lo llevé desde una distancia porque no conozco tanto a las partes, un respeto para ambos y una madurez que, para mí, lo más importante era seguir adelante con Fiesta en la Madriguera y contar la historia que quería contar”, agregó.

La filmación de la cinta se llevó a cabo en Guadalajara, está basada en el libro homónimo de Juan Pablo Villalobos, que describe la vida de un niño “privilegiado”, que pide a su padre la adquisición de una especie en peligro de extinción para su zoológico privado. Su padre, siendo un narcotraficante, intenta complacer en todo momento a su pequeño, por lo que un “no” no es opción.

En septiembre pasado finalizó el rodaje en África el cual incluye las participaciones de Teresa Ruiz, Daniel Giménez Cacho, Pierre Louis, Mercedes Hernández, Alfredo Gatica, y Raúl Briones, entre otros.

Actualmente, el largometraje se encuentra en postproducción y se espera que estrene el próximo año en Netflix.

“He sido una persona muy perseverante, he tenido poco miedo, eso me ha llevado a muchos aplausos y críticas, pero además a un éxito y una realización personal de lo cual poco hablo, pero yo me siento muy orgulloso de la carrera que tengo, orgulloso de trabajar con los actores que he trabajado.

“Tuve la fortuna este año de dirigir a Daniel Giménez Cacho que, para mí, era un sueño en un proyecto que estrenaré el próximo año, trabajo en España con lo mejor de España, trabajo con lo mejor de México y eso no me hace pensar que yo soy de lo mejor, me hace pensar que he tenido la inteligencia para estar en el momento indicado, en el lugar indicado y eso me da mucha felicidad y me hace sentir pleno”, expresó.