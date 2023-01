Marcus Ornellas liga su segundo protagónico con Eternamente amándonos

En un intervalo de dos años, el actor Marcus Ornellas logra de forma consecutiva su segundo protagónico en la telenovela Eternamente amándonos, que se estrenará la segunda quincena de febrero.

Compartiendo créditos con la primera actriz Diana Bracho, el actor preparó su personaje para desarrollarlo en los 120 episodios que durará la historia que se estrenará por el canal Las Estrellas.

“Soy uno de los buenos, pero sí tendré mucha sangre en las venas, con pantalones, temple, con reacciones la mayoría de las veces impulsivas, será un personaje entrañable, muy humano”.

Muchas de las escenas las grabará con Diana Bracho, quien hace el papel de su madre dentro de la historia, una mujer dominante que quiere imponer siempre su voluntad, guardiana de la herencia de la familia.

“La verdad, no debería adelantarlo, pero de los cuatro hijos que somos, soy el que menos le hace caso; aunque soy el mayor, pareciera que soy el menor por la rebeldía que me provoca acatar indicaciones que no considero pertinentes realizarlas”.

El actor considera que el 2022 lo cerró con broche de oro trabajando y abrirá el 2023 con el estreno de Eternamente amándonos.

“Grabando Eternamente amándonos, me lleva a reflexionar y ratificar que creo en el amor de pareja, amor de padres a hijos, en el amor eterno hacia la familia. El amor si puede ser eterno definitivamente”.

Ornellas viajó a Brasil, su país de origen, para que su hijo Diego y su esposa Ariadne Díaz convivan con su familia.

Eternamente amándonos de Silvia Cano, protagonizada por Alejandra Robles, Marcus Ornellas, Diana Bracho, la antagonista, Alejandra Ley, Dalilah Polanco, se podrá ver a partir de febrero venidero por el canal 2.1.