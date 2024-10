Mario Girón todavía no puede creer su triunfo en La Academia

Luego de 10 años de trabajo, aprendizaje, entrenamiento y mucha perseverancia, a Mario Girón por fin se le hizo justicia.

Al menos así le han comentado sus amigos, familiares y algunos fanáticos, ya que el joven artista de 18 años se posicionó como el ganador de “La Academia”.

“Ha sido difícil; en realidad siento que, como tal, todavía no me ‘cae el veinte’. Después de bajarme del escenario, en los videos que vi de la final salgo con una cara de impresión y shock, me sigo sintiendo como saliendo del escenario”, afirmó Girón en entrevista con El Sol de México.

Celebridades Víctor García encuentra su sonido en el regional mexicano y fusiones del género

Mario y los concursos de canto ya son casi, uno mismo. Fue a los ocho años de edad cuando comenzó a cantar y un año después, luego de concluir un curso de canto, al originario de Monterrey, le quedó más que claro que su destino era cantar.

“Como cierre hicimos un show en un teatro de Monterrey, el teatro estaba lleno de pura familia de los estudiantes que salíamos, a mí me tocó cantar ‘Ya nunca más’ de Luis Miguel y cuando terminé, la gente se paró y aplaudió; terminando el evento recibí muchas muestras de cariño y ese sentimiento y adrenalina era una enorme felicidad, me hizo caer en cuenta que sí sabía cantar y que era lo mío”.

No perdió el tiempo, ni sus papás, ya que, además de continuar formándose en esta rama, audicionó para diferentes concursos locales en los cuales destacó.

Puede interesarte: Mario Girón ganador de La Academia; críticos promueven un programa con valores

Para 2019, Mario entró a “La Voz Kids”, ahí conoció a quien hoy considera como un mentor: Carlos Rivera, al ser su coach durante la competencia.

Hasta este año volvió a intentarlo y entró en la décimo cuarta generación de “La Academia”, reality de Azteca, de donde salió Carlos Rivera.

“Se siente muy bonito porque desde pequeño siempre tuve la ilusión de entrar a un reality para ganar, ya había tenido oportunidad de participar en otros programas y en ninguno había destacado como ganador. Es una emoción muy grande, puedo decir que lo logré y estoy muy contento”, expresó.

Aún sin cobrar el premio de dos millones 250 mil pesos, Mario ya sabe cómo los administrará. Una parte será para sus padres, mientras que lo restante será como inversión en su carrera.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El joven indicó que serán los géneros pop y la balada en los que comenzará sus pasos como artista y de los cuales quiere lanzar discos, aprovechando que Universal Music lo apoyará con la grabación de sus dos primeros materiales.

Mario Girón agradeció el apoyo que recibió de Carlos Rivera durante su estancia en “La Voz Kids” y espera en algún momento colaborar juntos.