Mark Tacher se inspira en Putin para crear su personaje en Mi camino es amarte

Fausto Beltrán es “el enemigo en casa”, que va en contra de su propia familia para obtener lo que desea: cobrar una herencia para la cual su padre puso como condición que debería tener un hogar estable, y para crear este personaje, el antagonista de la telenovela de Nicandro Díaz Mi camino es amarte, Mark Tacher se inspiró en el presidente de Rusia.

“¿Qué tal me veo de antagonista en la novela? Fausto es un ser que no tiene bondad, no se toca el corazón por nada, simplemente es pura maldad. Mis víctimas son mi propia familia, y todos los que la rodean”, dice el acto en entrevista.

“Estudié mucho a Vladimir Putin, presidente de Rusia. En él me inspiro. Es increíble su mirada, su frialdad; es una cosa espeluznante cuando habla. Es más o menos las miradas y el temple, que le imito. Lo que he aprendido es que en realidad, Putin, es un psicópata y sociópata. El perfil de Putin, como de Henry Kissinger, los estudié para recrear a Fausto. Un psicópata cambia de personalidad a gusto y así es Fausto, él es de pocas palabras y muchas acciones”.

Amante del metal progresivo y el rock pesado, Tacher también usa este tipo de música para su actuación. “Estos sonidos me tranquilizan y me ayudan para darle vida a Fausto, quien está todo el tiempo muy enojado con la vida, nada le complace a pesar de que llega a cumplir sus objetivos, pero decide no detenerse”.

Entre sus maldades, a Fausto no le importa tener de amante a Karen, la mejor amiga de Daniela, su esposa. “Por supuesto que Fausto no ama a Daniela, sólo la utiliza, igual que a su hija adoptiva, Isabella. Tampoco quiere a la amante, y cuando se le pone pesada, también le dice que ya no se van a ver. Sin embargo, la pasión los ciega a ambos”.

Protagonizada por Susana González y Gabriel Soto, Mi camino es amarte, se transmite a las 20:30 horas, en Las Estrellas, de lunes a viernes.