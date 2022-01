¡Más contagios en ‘Hoy’! Arath de la Torre se ausenta tras dar positivo a Covid-19

El programa matutino ‘Hoy’ es otra de las víctimas de la cuarta ola de Covid-19, pues ya van tres conductores que han tenido que ausentarse debido a esta enfermedad.

Este viernes 14 de enero se dio a conocer que Arath de la Torre dio positivo.

Cabe recordar que, Raúl Araiza confirmó su contagio hace unos días, mientras que Paul Stanley dio negativo, sin embargo, su prometida sí se contagió y por lo tanto, ambos tuvieron que aislarse.

Se espera que en el transcurso del día Arath de la Torre se enlace en vivo con el programa de Televisa para hablar sobre su estado de salud y los síntomas que ha presentado.

Se trata de la segunda ocasión que el conductor contrae el virus. El famoso de 46 años pensó que moriría al contagiarse por primera vez, no obstante, logró superar la enfermedad sin mayor problema.

"Yo sé que a cada persona le da diferente. Lo primero que sentí cuando me lo dijeron fue miedo a morirme. Lo primero que me pasó por la cabeza fue: qué me va a pasar porque no sabemos cómo reacciona el bicho dentro de ti", expresó Arath de la Torre al enfermarse en el 2020.