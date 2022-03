Matteo Bocelli: Un romántico innato

Después de lanzar su primera canción en español, Matteo Bocelli llegó a México con la intención de cautivar a más seguidores con su sencillo “Dime”.

El cantante de 24 años, originario de la ciudad italiana Forte dei Marmi, afirmó siempre haber estado enamorado del español, idioma al que describió como hermoso, sensual y elegante. “Me identifico mucho con él, porque siempre me he considerado un romántico”, dijo.

Cuenta que desde pequeño se sintió atraído por el idioma y que en varias ocasiones tuvo acercamientos al mismo, como en películas o canciones mexicanas.

“Una de mis canciones favoritas en español es “Bésame mucho” o “Somos novios” y desde niño yo quería cantar algo así de romántico”.

Gossip Tears For Fears: Canciones desde la cuarentena

El joven dijo que aunque la mayoría de sus canciones están escritas en inglés, también saldrán algunas nuevas en español, aunque también pretende lanzar canciones en italiano para así conservar su identidad nacional.

Su nueva canción, titulada “Dime”, es parte de un álbum en proceso que va a tener varios nuevos sencillos, de los cuales algunos serán interpretados en español.

También dijo que su siguiente canción será una colaboración con un artista conocido, cuyo nombre no reveló, y a quien estima mucho. Prometió que dicha canción estará disponible durante los siguientes dos meses, mientras que el álbum completo lo lanzará entre septiembre y octubre de 2022.

Foto: Reuters

Su historia en la música

La preparación musical de Matteo comenzó desde que era muy pequeño, y fue en 2015 cuando comenzó a tomar lecciones formales de parte de su padre. Sin embargo, después ingresó al Conservatorio Lucca en Italia para formalizar su aprendizaje en este arte.

Su debut como cantante ocurrió en 2016, y tuvo lugar en el Teatro del Silenzio en Italia, en donde se presentó junto con grandes personalidades como Leo Nucci y Sumi Ju frente a más de 12 mil espectadores. Dos años después, también dio a conocer sus primeras canciones.

Fue en la noche de apertura de Celebrity Fight Night, una gala benéfica organizada por su padre, Andrea Bocelli en el Claustro de la Basílica de Santa Croce en Florencia.

En el evento, Andrea reunió a varias voces reconocidas a nivel internacional y ese día tuvo la oportunidad de actuar junto a personajes como Elton John, Steve Tyler y Aida Garifullina.

Un año después, se presentó por primera vez en el nuevo continente, durante la competencia David Foster and Friends, para ganar el Premio Horatio Alger en Washington. Aunque no resultó ganador de la competencia, su participación recibió elogios por parte de la audiencia.

Desde entonces, su carrera en la música despegó, haciéndose notar ante marcas como Guess, que lo invitó a formar parte de su campaña publicitaria de otoño-invierno 2017, campaña en la que trabajó junto con Jennifer López.

Gossip Jorge Muñiz: Una especie en peligro de extinción

Ya con una carrera que lo precedía como un artista talentoso y carismático, en 2018 expandió sus fronteras hacia España y Canadá.

El mismo año, asistió como invitado de lujo junto con la sobrina de la princesa Diana de Gales, Lady Kitty Spencer, a la gala organizada por la joyería Bvlgari y El Palacio de Hierro en la Ciudad de México.

Mientras que Lady Kitty ofreció unas palabras para los asistentes, Bocelli deleitó a los asistentes con un show musical en donde incluyó algunos de sus sencillos.

Con una sonrisa de emoción, el joven italiano narró, en entrevista con El Sol de México, la historia de cómo se involucró en la música:

“Gracias a mi padre, la música siempre ha estado presente en mi vida, pero cuando realmente la sentí, fue a los siete u ocho años, cuando comencé a tocar el piano, fue entonces que comencé a involucrarme más con ella”, afirmó.

Matteo también expresó la gran admiración que siente por su padre, uno de los más grandes intérpretes de ópera:

“Yo siempre lo he visto como un ejemplo a seguir, como un gran artista y sobre todo como un padre excepcional, lo admiro mucho por todo lo que ha logrado”.

Foto: Reuters

Aseguró que lo más difícil de forjar una carrera musical hoy en día, es saber lidiar con las presiones tanto externas como internas:

“Mi padre me preparó psicológicamente para enfrentar las presiones y también me enseñó que no puedo estar preocupado por todo lo que pasa a tu alrededor, ni como persona ni como artista”.

Cabe destacar que el clan Bocelli siempre ha mantenido una imagen limpia y lejos de los escándalos, y no otorga entrevistas si no hay un motivo musical de por medio.

Con la música en el hogar y un talento innato, Bocelli comenzó a escribir sus canciones hace tres años y desde entonces ha compuesto más de 70 sencillos:

“Es muy difícil escribir tus propias canciones porque cada una es como un bebé para ti y como buen padre, no quieres dejar a ninguno de tus bebés fuera”.

Después de haber iniciado una carrera como solista, Matteo buscaba tener un sello personal; un estilo propio:

“Si pudiera definir mi música en tres palabras, la primera sería amor, la segunda fé y la tercera libertad”, dijo.

Añadió que ha tenido la oportunidad de trabajar con varios escritores, lo que explotó su creatividad musical.

También cuenta que desde que comenzó a tocar el piano a los siete años, este se ha convertido en un gran acompañante en su vida musical:

“Después de la voz, el piano es mi instrumento favorito y es lo que complementa mi voz para expresar mis sentimientos''.

Gossip Alice Glass: Un alma luminosa envuelta en un disfraz oscuro

Apasionado de la música

Bocelli expresó la importancia que tiene para él saber sobre música:

“Pienso que es muy importante saber sobre música porque este arte te abre la mente 360 grados, aparte de que te ayuda a encontrarte a ti mismo y te lleva a conocer otras personas y otros lugares”.

Aparte de tener un repertorio lleno de canciones que ya tienen millones de reproducciones en las plataformas de streaming, como es el caso de “Solo” y “Close”, Matteo también ha interpretado canciones para soundtracks de películas como “Can You Feel The Love Tonight”, de El Rey León y “Fall On Me”, de El Cascanueces y los cuatro reinos.

También ha tenido la oportunidad de presentarse en lugares como el Madison Square Garden de Nueva York, en dónde de la mano con su padre deleitó a los neoyorquinos con su voz y su habilidad en el piano.

“Mis productores me han ayudado mucho, siempre hacemos muy buen equipo y la verdad me gustaría seguir trabajando con ellos”, dijo refiriéndose al gran respaldo que siente en su equipo de trabajo.

Foto: Reuters

Quiere cautivar a México

Cuenta que esta no es su primera visita a México:

“Ya había estado aquí antes, visité la ciudad de Tijuana y la Ciudad de México y desde la primera vez que vine quedé fascinado con la comida, me gustan mucho los tacos, y cabe destacar que en Italia somos muy especiales con la comida”.

Este sábado tuvo su primera presentación en México de la mano de su padre en Playa Maroma Beach Club, Riviera Maya, en donde cantó por primera vez su canción Dime en vivo.

El concierto estuvo dividido en dos segmentos, en el primero Andrea cantó sus más grandes éxitos y en el segundo, cantó a dueto con su hijo.

Con más de 50 mil suscriptores en YouTube y casi medio millón de seguidores en Instagram, Bocelli se ha convertido en una promesa para la música pop y las baladas románticas.

“Dime es la primera canción de mi nuevo álbum y ojalá toque el corazón de muchos mexicanos, también espero regresar a México con más shows y ofrecer conciertos propios”, añadió finalmente.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo ¿Cómo hablar con los niños de la invasión a Ucrania?

Doble Vía La mayor fortaleza de TikTok también podría ser su perdición