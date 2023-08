Mauricio Ochmann debuta como conductor en Amigos hasta la muerte

El actor Mauricio Ochmann debuta como productor en una historia donde el valor de la amistad es lo esencial.

Desde hace tiempo, ya tenía la espinita de querer estar tras bambalinas, experimentar más a fondo el trabajo ejecutivo y en 2021 este sueño comenzó a cristalizarse. En una cena con amigos, recibió la propuesta para desarrollar el guion del filme Amigos hasta la muerte, en el que tres amigos se reencuentran luego de una noticia poco alentadora.

La amistad, el amor de pareja, la percepción que cada uno tiene sobre la muerte y el valor del perdón son los mensajes que motivaron a Ochmann a aceptar.

“Este proyecto es un sueño cumplido, uno hecho realidad porque con Onírica Films, productora que tengo hace 10 años con mi socio Eduardo Canto, tenemos todos estos años haciendo publicidad y ya queríamos incursionar en el cine y en series”, afirmó Ochmann en entrevista con El Sol de México.

“Curiosamente, esta historia nace de una buena amistad entre Martha Hazas y Javier Veiga (la actriz y el actor y guionista españoles). Estamos contando una trama que habla del amor de amigos y trascender en ciertos aspectos. Es un proyecto bonito, divertido, entretenido, muy entrañable”, agregó Ochmann.

Amigos hasta la muerte describe la vida de María (Hazas), Nacho (Ochmann) y Suso (Veiga). Los dos varones se conocen desde pequeños en el grupo de estudiantina; a su vida llega María, quien complementa el trío y con quien viven distintas aventuras.

Sin embargo, la relación se tensa debido a que Nacho y Suso terminan enamorándose de María y los tres se separan tras una traición.

“Nacho rompe la regla de oro de no meterse con la mujer de su mejor amigo, de ahí viene una ruptura, una separación, un distanciamiento de estos tres amigos. El diagnóstico de una enfermedad terminal de uno de ellos hace que estos amigos se vuelvan a unir y traten de limar asperezas por el tiempo que queda”, reveló Ochmann.

El público vivirá una montaña rusa de emociones, pasando de la risa, al llanto, de la felicidad al odio y, al final, a una reflexión, aseguró.

“Te invita a sanar heridas, resentimientos, habla de la muerte, de cómo la enfrentas, cómo la trasciendes, tiene muchos mensajes, pero con el que yo me quedo es que hoy estamos vivos, mañana no sabemos, así que hay que disfrutar el presente, vivir bien, desde un lado consciente, con ética, disfrutando”, sostuvo el actor.

Tras producir y protagonizar esta historia, Mauricio Ochmann compartió que valora mucho más una amistad. “Con los años, me he vuelto muy selectivo. Sí soy muy amiguero, sociable y me divierto, la puedo pasar bien, pero vínculos profundos de amistad, los cuento con los dedos de la mano, no sé si me sobran dedos, pero sí tengo estas amistades profundas, con vínculos fuertes, entrañables.

“Con el tiempo ya sabes dónde sí depositas tu energía, dónde no, con quien sí, entonces para mí el valor de la amistad es fuerte, profundo, es una conexión inquebrantable”, aseguró.

Este proyecto es coproducción entre México y España. El rodaje se llevó a cabo en Galicia durante cuatro semanas. En México, Latinoamérica y Estados Unidos, la película está disponible desde el 9 de agosto, por la plataforma Prime Video, mientras que en España llegará a cines el 15 de septiembre.