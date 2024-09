Me caigo de risa fue nominado al Emmy Internacional; el segundo para el productor Eduardo Suárez

“¡Sigo en shock!”, confiesa Eduardo Suárez, productor de “Me caigo de risa”, que a 10 años de transmisiones, logra una nominación del Emmy Internacional 2024 en la categoría Programa de entretenimiento sin guion.

Con 35 años de trayectoria en la producción de programas, Lalo Suárez ya había sido nominado al Emmy Internacional con “Los simuladores” en el 2009 y 15 años después, logra una segunda nominación en su carrera.

“Me llamó Frank Scheuermann de Endemol y luego me mandó un mensaje diciendo: ‘¿Ya viste esto?’.

“Leí la nominación. Y le dije: ¿Esto qué es? Me dijo: ‘Son los Emmys’. Y yo repetí: ¿Los Emmys, los Emmys, los Emmys? Y me felicitó Frank. Yo me quedé en shock, hablé con mi mujer, después hablé con la producción, luego le marqué a Faisy, en el día de su cumpleaños le di la noticia y después a todo el elenco, a uno a uno. Yo creo que todavía no nos cae el veinte por completo”, expresa.

En la entrevista con El Sol de México, precisa Lalo Suárez, al término de la presentación de la tercera temporada del programa “¿Cuál es el bueno?”, que él produce.

“Esta segunda nominación al Emmy Internacional, ahora con ‘Me caigo de risa’, es el esfuerzo de muchos años de trabajo, de producciones y la recompensa al trabajo de todos los días. Que te lo reconozcan es increíble y en Estados Unidos, que su fuerte son las series de televisión y este reconocimiento me lleva a tener la responsabilidad de seguir haciendo un producto de buena calidad”.

El también productor de “Miembros al aire”, del canal de paga Unicable, adelantó que para enero de 2025, espera viajar con todo el elenco, a Estados Unidos en la entrega del Emmy Internacional. “Todo el elenco quiere ir. Estamos buscando cómo llegar allá todos”.

“Me caigo de risa” estrenó en julio pasado su décima temporada con un elenco integrado por Faisy, Gaby Platas, Mariazel, Jessica Segura, Alfonso 'Poncho' Borbolla, Yurem Rojas, ‘El Guana’, Ari Albarrán, Isaac Salame y Ricardo Fastlich.

La ex participante de “La casa de los famosos México” Mariana Echeverría ya no formó parte de la temporada por haber entrado al reality, donde su desempeño causó polémica por sus comentarios y actitudes agresivas.

“Mariana tiene las puertas abiertas en ‘Me caigo de risa’. Los malentendidos se quedan con la gente que los tuvo y puede integrarse al programa cuando ella lo pida”, sostiene el productor.