Memo Villegas cumple un deseo de infancia al filmar la pelÍcula V de Víctor

A Memo Villegas no le importa encasillarse en el género de la comedia, lejos de ver eso como un problema para él es una oportunidad. “A mí me gustaría hacer películas de todos los géneros, de acción, comedia, drama porque soy actor, pero esta onda del encasillamiento yo la ignoro un poco porque están los buenos actores, los malos y los actores cómicos que son los que pueden hacer lo que quieran. Si tú tienes una vena como actor cómica esa la puedes modular a tu forma como quieras.

“Hay comedia en todos lados, en el drama hay comedia porque la vida es así, la comedia no debería estorbar para que tú te desarrolles como actor en otros géneros, la comedia te va a ayudar, vas a tener un mejor actor si tienes un actor finamente cómico” comentó el Villegas, quien estrena la película “V de Víctor”, en la que interpreta a un boxeador y con la que cumple un anhelo de infancia.

“Para mí esta película es un sueño cumplido porque toda mi historia fui fanático de Rocky, desde chiquito. Sin exagerar, he visto como 30 veces cada una de sus películas, de alguna forma sin ser un ejecutor o pupilo del boxeo o deportista de esa disciplina”, afirmó Villegas en entrevista.

“Esta cosa de estrategia, de disciplina, de esfuerzo, de medir al rival, estudiarlo, me parece muy interesante y muy admirable del boxeo”, agregó.

El filme, dirigido por Frank Ariza y que se puede ver en salas de cine, cuenta la historia de “Víctor”, un boxeador retirado que se dedica al cuidado de los ancianos en un asilo.

Motivado por su hija “Luna” (Camila Núñez), Víctor regresará al ring para enfrentarse a “El Toro” (Jonathan “Maravilla” Alonso) y así concluir un encuentro que se dio una década atrás.

“No hubo un cambio físico como tal, a Frank (el director) no le interesó tanto el aspecto visual porque mi personaje es un boxeador que viene del retiro, aunque hubiera estado bueno que me viera como muy escultural”, dijo el protagonista entre risas.

“Más que nada mi estrategia para preparar este personaje fue escuchar, desde el inicio, cuando hay alguien que está frente a ti y sabes que realmente conoce de la disciplina, queda solamente escuchar y copiar, había muchos ejercicios que se hacían frente al espejo y verlo a él (Jonathan, actual boxeador), ver sus videos de Instagram, sobre las recomendaciones para boxear, incluso las que él mismo aplica en el ring, me motivó mucho. Mi estrategia fue escucharlo a él”, indicó.

Para Jonathan “Maravilla”, uno de los mayores retos del filme fue la preparación de Villegas; su objetivo era darle realismo a la historia.

“Teníamos el reto de que en dos semanas, Villegas se tenía que convertir en un boxeador profesional, no es tirar el balón en una canasta o tomar un balón y meterlo en la portería, el boxeo es otra cosa, es cuando dos rivales se miden, se entrenan con meses de antelación y llevan mucha coordinación y armonía, en los desplazamientos las esquivas, golpeas y tratas de evitar que la otra persona te haga daño.

“Es un deporte de golpes, peligroso, pero yo quería que él luciera en pantalla con un entrenamiento y técnica depurada y teníamos sólo unos días, pero se facilitó por la capacidad de aprender y la ilusión con la que Villegas llegaba, eso siempre me motivó a lograr todo lo que nos solicitaron y más”, aseguró Jonathan.

Uno de los escenarios donde entrenó Víctor para su enfrentamiento con “El Toro” fueron las instalaciones del asilo donde trabaja. Como historia secundaria se observa la capacidad que tienen los adultos mayores de involucrarse a un proyecto, siendo el pilar de la esperanza del protagonista y demostrando que su edad o sus enfermedades no se involucran a la hora de apoyar a otros.

“Uno de los mensajes que deja la película y que a mí me resuena mucho es nunca dejar de luchar por los sueños de nadie, me parece tan lindo como Víctor es impulsado por su propia hija, apoyado por su mujer a que luche apapachado por todos sus amigos, yo siento que es una película que habla de algo que hoy se pierde, las cosas parecen que fueran fáciles y no, hay que luchar”, sostuvo la actriz Danna García.