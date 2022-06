Mentiras el musical regresa para quedarse

Con voces espectaculares, escenografía móvil con contornos de colores neón, sonido de alta tecnología, y nuevos arreglos para las 27 canciones ochenteras y los dos medleys que se interpretan en el montaje, estrenó la renovada pieza teatral Mentiras el musical, a ocho meses del anuncio de la nueva coproducción realizada por el escritor José Manuel López Velarde, Alejandro Gou, Ari Borovoy y Oscar Carnicero.

La noche de este jueves, el Teatro Aldama recibió a los invitados a presenciar el nuevo montaje con cinco músicos en vivo y ajustes al texto que arrancaron carcajadas. Por ejemplo, en la escena del encuentro de Emmanuel con Lupita, ella es una novicia que cuida al hermanito de Daniela y se lo lleva donde se conocen. De varias reuniones, le causa decepción a Lupita que él está a punto de casarse. Deja el noviciado y se convierte en maestra, donde se da el reencuentro a dos años de casado y él le miente que ya es divorciado.

El elenco está integrado por Paola Escalera como Daniela; María Luisa Gallegos, Yuri; Brenda Santabalbina, Dulce; Ximena Cornejo, Lupita; Enrique Montaño, Emmanuel y Mary Francis Reyes, Manuela.

Antes del estreno, se llevó a cabo una alfombra roja por la que desfilaron Sergio Corona y su nieto Leonardo, Sergio Mayer, Mauricio Martínez, Lisset, Yordi Rosado, Fabiola Campomanes, Violeta Isfel, LemonGrass, Fela Domínguez, Verónica Jaspeado, Érik Rubín, y Ricardo Fastlicht y su pareja, entre otros invitados.

El empresario Alejandro Gou en entrevista con El Sol de México, dijo que al retomar esta obra con más de 11 años en cartelera, “nos resultaba un gran reto, porque los fans más de una década la apreciaron más de 13 visitas algunos. Ya pasamos el reto con las primeras funciones en este mes. Es una nueva producción de gran formato, nueva escenografía, audio, iluminación.

“Puedo decir que antes fui Mentiras de closet porque yo no era el productor pero sí me gustaba, aunque no era mía. Y quién iba a pensar que después de tanto tiempo iba a llegar a mis manos con el mismo escritor. Hemos hecho un gran equipo, cada quien ha hecho lo suyo”. La temporada no tendrá fin, va a estar hasta que tenga que estar. Y nos vamos de gira también, iniciaremos en Guadalajara y Monterrey, ya se abrió la venta de boletos”, informó.

También al pasar por la alfombra, el escritor José Manuel López Velarde, dijo que “es un estreno. Este musical lo hemos abordado de vuelta con su misma esencia que la llevó a tener muchos fans y ahora la hemos reactualizado como si fuera nueva.

“La puesta ahora es más complicada que la anterior, es prácticamente con un elenco pequeño, una obra de gran formato. Tiene adaptaciones en cuanto al texto, una que otra canción incorporada, pero conservando la esencia. Le agregué una que otra canción completa y otras en pedacitos que se me habían quedado en el tintero la primera vez y le incorporé otras cosas acordes a los tiempos que vivimos. Los personajes son los mismos, pero ahora las actrices con quienes empezamos de cero, le dan otro toque diferente a cada personificación”.

Ari Borovoy, del grupo OV7 y de Bobo Producciones comentó a El Sol de México, que la producción les llevó muchos meses de trabajo. “Es una obra totalmente renovada, ya la vi; me hizo parar de mi butaca, me hizo llorar, aplaudir, me puso la piel chinita como público. Espero que la gente la disfrute. Es el montaje más querido en México, la obra más vista en la historia del país, escrita por un mexicano, José Manuel López Velarde, quien nos invitó a nosotros para asociarnos. Es una experiencia y trabajo increíble producir con estos dos titanes del teatro como son ellos.

“Nosotros somos gente detallista como se podrá ver lo hecho en el lobby, en el teatro, en la calle, en los aviones, metros, somos ruidosos; nos gusta estar en todos lados y nos gusta darle la mayor calidad posible al público y en eso coincidimos como empresarios, qué es lo que tiene que suceder para que las cosas funcionen”.