Mrs. Henry ofrece única función en México de su ópera rock Keep on Rising

La agrupación originaria del sur de California que el año pasado abrió los conciertos de Inspector y Panteón Rococó, vuelve para presentar su ópera rock titulada Keep on Rising. “Me siento muy feliz de que la banda esté en su mejor momento, nosotros amamos mucho la Ciudad de México porque es una de las más importantes del mundo, realmente será una noche llena de mucha energía”, afirmó en entrevista el guitarrista Daniel Cervantes.

El Teatro Ramiro Jiménez, ubicado en la Colonia del Carmen, será el recinto donde surja la magia, este 19 de septiembre (única fecha).

Daniel Cervantes (guitarra), Blake Dean (bajista), Alan Ritter (baterista), Jody Bagley (tecladista) y Ben Pinnola (órgano y sax) son los integrantes del grupo, quienes además prometieron volver el próximo año con un show totalmente nuevo.

“Es muy pesado organizar una presentación en un país distinto, toma mucho esfuerzo de mucha gente. Hubo mucho trabajo detrás de esta única fecha que vamos a presentar, ahora ya tendremos la logística para nuevos shows, ya con los contactos necesarios.

“Nosotros en Estados Unidos y Canadá viajamos con nuestro propio equipo y aquí en México fue conseguir todo. Queríamos que este show se concretara para el mes de noviembre, pero no se cuadraron las fechas, por lo que estaremos en una fecha significativa para los mexicanos”, contó el guitarrista.

La agrupación decidió dedicar su show a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017.

“Esta música va dedicada a la gente que ha perdido seres queridos en sus hogares, escuelas, en edificios en todo lugar donde conlleva un desastre natural, va para ellos y para la gente que ya no está aquí. Dedicado 100 por ciento al público mexicano“, comentó el también vocalista.

Fue en 2012 cuando Cervantes fundó la agrupación, les tomó varios años para encontrar su propio estilo. Poco a poco, la unión entre cada uno comenzó a fortalecerse; la química entre los cinco integrantes empezó a esparcirse y a proyectarse sobre el escenario.

Para 2016, Mrs. Henry publicó su álbum debut homónimo, le siguió un EP de cinco canciones con el nombre de Live at the Casbah, luego lanzaron Live at the Pour House.

“La banda se creó con el fin de hacer música de rock, pero queríamos hacer un proyecto en el que ninguno de los músicos que la conforman fuera más importante que otro, el objetivo es el grupo en general y es por eso que hemos funcionado.

“Cuando venimos a México el año pasado, encontramos distintas oportunidades para conquistar al público que desea escuchar rock y hay mucha gente ahora que están empezando a conocernos y a compartir nuestra música, eso para nosotros es un motor que nos ayuda a seguir adelante y buscando nuevos lugares para presentarnos”, aseguró el fundador.

En unos meses estrenarán un álbum; entre sus planes también destacan crear colaboraciones con artistas mexicanos.