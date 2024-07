Muere Robert Towne, ganador del Oscar por el guion de Chinatown

El director y guionista estadounidense Robert Towne, ganador al Oscar a mejor guion original por Chinatown, falleció este martes a los 89 años.

La noticia fue confirmada por su publicista Carrie McClure en un comunicado a medios como Variety, en donde explicó que Towne falleció en su casa de Los Ángeles, sin precisar las causas de su muerte.

En 1960, Towne se hizo un lugar en la industria al escribir el guión y actuar en la película Last Woman on Earth, del director Roger Corman, fallecido el pasado 9 de mayo y responsable de descubrir el talento de actores como Jack Nicholson o Robert De Niro.

Gossip Elton John abre su armario al mundo; subasta icónicas prendas que llegan a los 100 mil pesos

Un año más tarde volvió a colaborar con Corman como actor del filme Creature from the Haunted Sea, y después de eso, su carrera como intérprete se extendió a poco más de cuatro filmes.

No obstante, Towne formó una amplia y reconocida trayectoria como guionista, a veces incluso como escritor fantasma pues en muchos de los proyectos en los que participó no obtuvo crédito como en Marathon Man o Heaven Can Wait.

Películas como The Last Detail (1973) y Shampoo (1975), de Hal Ashby, o Chinatown (1974), de Roman Polanski, consagraron su carrera tras lograr nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood con cada uno de ellos.

Fue la cinta noir de Polanski, protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway sobre un detective que investiga un caso de infidelidad, la que le dio el Oscar y el Globo de Oro a mejor guión original.

El guionista también trabajó en varios proyectos de televisión como The Man from U.N.C.L.E y The Lloyd Bridges Show.

Fue consultor y guionista del filme protagonizado por Warren Beatty y Dunaway sobre los fugitivos criminales Bonnie and Clyde y Francis Ford Coppola le agradeció haber escrito una de las escenas clave de El Padrino.

Towne también se desempeñó como director sin especial éxito en películas como Personal Best y Tequila Sunrise.

En 1997 recibió un premio a la trayectoria del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.



Y algunos de los últimos créditos de su carrera son las primeras dos películas de la franquicia de Misión Imposible, el filme Ask the Dust (2006) o la serie Welcome to the Basement (2013-2017).