Mujeres juntas…siempre: Michelle Rodríguez y Diana Bovio colaboran por primera vez en Somos oro

Las actrices Michelle Rodríguez y Diana Bovio llevan varios años de ser amigas en la vida real, apoyándose en los buenos y malos momentos. Hoy llevan esa amistad a la pantalla chica en la serie “Somos oro”, donde interpretan a dos mujeres que atraviesan por el peor momento de sus vidas.

“Más que recordarnos a alguien, fue recordarnos a nosotras mismas que siempre estamos una para la otra”, dijo Michelle Rodríguez, con respecto a la mancuerna que armaron en este proyecto creado por Gabriel Ripstein y Santiago Limón.

Es la historia de “Vanessa” (Bovio) y “Marilú” (Rodríguez), quienes tras caer en el desempleo y verse sin apoyo para mantener a sus familias, deciden emprender un negocio piramidal de venta de un shampoo orgánico llamado “Golden Life”.

Diana detalló que la amistad que tienen en la realidad es muy diferente a como se muestra en pantalla, pues ellas son más cercanas y se muestran vulnerables una con la otra.

“En la serie ellas se esconden un poco cuando están bajoneadas, pero Mich y yo no, somos más como hermanitas, hay una confianza plena, una sensación de libertad y seguridad entre las dos, que es hermosa, y completamente orgánica”, detalló.

Rompen con el viejo dicho

Ambas opinaron que este tipo de historias se alejan por completo de aquel viejo dicho de “mujeres juntas, ni difuntas”, ya que demuestran cómo entre ellas se apoyan constantemente, y cuando se unen son más fuertes.

“Las amigas no sólo te acompañan en el amor, sino que te hacen ver cosas que no ves. Existen las amigas que te confrontan, que te retan, que te invitan a cuestionarte, y eso también te hace salir del hoyo, hace que el punto de quiebre se vaya a un lugar más luminoso”, declaró Diana Bovio.

Por su parte, Michelle agregó que en los momentos más difíciles de su carrera, en los cuales se ha cuestionado muchos temas, gracias a sus compañeras de vida, ha salido adelante.

Diana Bovio asistió al estreno de "Y llegaron de noche". | Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Si te recargas en tus mejores amigas, no es que sea fácil salir porque se requiere un trabajo y un esfuerzo emocional, pero acompañado de alguien que quieres es más fácil”, dijo la también cantante.

Mustran una historia realista

Las actrices subrayaron que el público verá en pantalla a personas reales que atraviesan por luchas de gente común y corriente, demostrando así al público cómo el éxito puede verse de muchas formas, y no siempre debe ser la última meta en la vida de una persona.

“Hubo una época donde nos enseñaron que querer alcanzar algo era lo ideal, y ahora es descubrir quién eres, sentirte orgulloso de quién eres, y de quienes te rodean. Ver series donde se muestran personajes tan humanos, madres solteras, desempleadas, te hace pensar en otro tipo de metas en la vida”, explicó Michelle.

“En la serie están todos los colores que tiene la vida, no siempre nos vemos bien, no siempre nos va bien, no siempre nos hacemos bien entre nosotras, y eso es lo que debemos enseñarle al mundo, que aún así, se puede, hay más alternativas y tampoco pasa nada si la estás pasando mal. Si hoy la estás pasando mal, no pasa nada. Siéntate a llorar, y ya mañana ves”, finalizó.

La serie es dirigida por Marco Polo Constandse y Gabriel Ripstein, y cuenta también con las actuaciones de Raquel Garza, Luz Aldán, Mercedes Hernández, Mauricio Isaac, y Karina Gidi, entre otras figuras. Se estrena este 18 de octubre en la plataforma Prime Video.