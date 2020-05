Neto Bernal lanza sencillo Presúmem

Presúmeme, es el nuevo lanzamiento en las plataformas digitales de Neto Bernal que se desprende de su álbum Después de hoy. El cantautor de música regional mexicana en combinación con el sonido sierreño, con este tema le canta al desamor porque en la letra plasma que al perder a su pareja no dudará en saber todo de su rival de amores. Con esta canción espera correr con la misma suerte que con Si quieres compuesta por Juan Gabriel, la que actualmente en YouTube tiene casi 30 millones de vistas.

“Estoy agradecido con toda mi gente que me ha apoyado desde el lanzamiento de Si quieres de Juan Gabriel, que también en Spotify, tiene 11 millones de reproducciones; con la que siento que se me han abierto las puertas, pero no me considero aún consolidado. Creo que las puertas se me siguen abriendo para colocarme como un talento nuevo de la música regional mexicana, pero voy por más en mi carrera”, declara el nacido en Mexicali, Baja California.

Ante la cuarentena por el Covid-19 confirmó que le da tristeza la situación actual. No obstante, Neto ha aprovechado el tiempo para explayarse en su inspiración, “logré varias canciones creadas en la madrugada porque gusto de la tranquilidad de esas horas. A partir de septiembre próximo iremos lanzando una por una digitalmente, ya que conformarán mi tercer álbum”, destaca.

Con las expectativas que en una producción futura: “Se me cristalice mi sueño de hacer un feat con Marco Antonio Solís El Buki, quien es uno de mis ídolos y su música como la de Juan Gabriel son mis influencias”, reconoce quien desde pequeño su papá Ernesto Bernal, le inculcó su gusto por la buena música y lo apoyó para ser solista.

DÍA DEL PADRE EN HONOR A DON ERNESTO

El artista juvenil mexicano gusta de practicar el basquetbol a lo largo de tres veces por semana, deporte que ha detenido por la Sana Distancia y al acercarse la celebración del Día del Padre en junio, habla del legado de su papá Ernesto Bernal.

“Gran parte del que yo esté en la música es por mi padre, él vio mi potencial desde que tenía tres años de edad. Por él estuve en los concursos de canto y también me ha dado los mejores consejos como no se puede cantar por cantar, porque todos los hacen, sino con toda esa emoción y feeling que se requiere para que con tu canto hagas sentir a quien te escucha por medio de tu sentimiento musical que le pongas. Eso es lo bonito. Estos consejos siempre los tengo presentes de mi papá quien me ha motivado mucho en la profesión, a darle, a darle. Ahora que tengo 22 años, su supervisión ya no es tan férrea, pero sigue interesado en mí de forma libre”.

Informa Neto Bernal, “a mi mamá ya le hice la canción en su honor que es la primera que compuse El gran amor de mi vida y a mi padre, no le he compuesto su canción todavía. Hubo un tiempo que empecé la letra, aunque la dejé a la mitad. Siento que un día que me llegue la inspiración la terminaré y será cuando la musa se aparezca instantáneamente y la tendré lista”.