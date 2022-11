Nicky Jam celebra 11 años libre de drogas

Un salto al reguetón antiguo, bailes sensuales, tres cambios de ropa y dinámicas con el público fueron los elementos que conformaron el show de Nicky Jam en el escenario principal del Flow Fest.

“N-I-C-K, Nicky, Nicky Jam”… es lo que los asistentes coreaban antes de que el artista de 41 años saliera al escenario.

Al momento de verse su silueta sobre el escenario, los fans se unieron en un sólo grito. Temas como “Bella y sensual” y “El perdón” fueron los primeros en estremecer a los que se dieron cita.

Hay cuatro escenarios, pero en el principal parecía que habían las 85 mil personas que se registraron en el segundo día del festival. Aunque estaba todo lleno, eso no impidió que muchos hicieran sus bolitas para bailar y cantar canciones como “Te boté”, “Otro trago”, “Mi cama”, “Ay vamos” y “Ginza”, una tras otra, sin descanso.

“Muchas gracias mi gente por ese cariño que me dan, me lo llevo en el corazón”, dijo el anfitrión, previo a interpretar “Voy a beber”.

Su primer atuendo estaba conformado por una chamarra amarilla, short negro y una playera blanca, mientras que en el segundo bloque se cambió a una chamarra negra con borrega blanca, boina naranja y una playera y short color negro.

“Ustedes saben que yo vengo del underground, de la vieja escuela. Mi DJ me comentó que por qué no cantaba canciones viejitas, le dije que ustedes no se las saben.

“Le comenté que si el público se sabía mínimo 3 canciones de estos clásicos yo le iba a subir el sueldo”, dijo el artista.

Fue en este momento cuando dio un salto al pasado y deleitó a sus fans con temas de antaño como “Fan de tus fotos”, “Me voy pa’l party”, “Yo no soy tu marido” y “Chambonea”, junto a sus ocho bailarinas.

En la última parte de su show se cambió por una gorra y playera negra combinado con un short blanco.

Fue en ese momento cuando cantó “El amante”, “Cásate conmigo” y “Hasta el amanecer”.

“Gracias por ese calor humano que me están dando aquí en la CDMX. No hay nada más gratificante que sentir el cariño de ustedes, me voy contento para mi casa. Ustedes saben que viví 10 años en Medellín, Colombia y me dieron mucho amor y esa segunda oportunidad, esa moral para volver a cantar lo que me encanta, no hay nada mejor que ser agradecidos.

“Gracias a la segunda oportunidad que me dio Colombia hoy cumplo 11 años libre de drogas, soy prueba viva que hay un Dios arriba que, si no, ahorita estaría muerto o preso. Si no hubiera sido por la música quién sabe dónde estuviera”, reflexionó el intérprete de “X”.

“Travesuras” fue el tema con el que cerró su presentación de una hora y, al final besó el piso, no como Anuel AA el sábado que se cayó sino que se hincó, se persignó y besó el escenario.

170 mil personas fue el total de la gente que se dieron cita en el Flow Fest 2022.