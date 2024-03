Niurka Marcos se rodea de la juventud y estrena la canción "Pitbull"

La humildad para aceptar cuando se equivoca y cuando desconoce ciertos temas, es lo que caracteriza a Niurka Marcos.

Así lo aseguró la vedette, quien además comparte que esa cualidad, es la que la ha mantenido vigente.

“En esta vida nunca terminas de aprender, así que lo que tenemos que hacer es prepararnos y yo estoy haciendo eso, me rodeo de jóvenes que traen nuevas propuestas y no me dejo vencer por el ocio o por el pasado”, afirmó Niurka en entrevista.

“Algunos de mis compañeros de pronto se encasillan en personajes, historias, proyectos y no se quieren salir de ahí y lo que intentan hacer es imponer formatos austeros y por eso lo importante para mí es renovarme, prepararme y juntarme con las personas que saben de lo nuevo para que me enseñen a hacerlo”, agregó la bailarina de 56 años.

Gracias a esa mentalidad, la cantante recién estrenó su sencillo “Pitbull”, tema que la regresó a la música, tras casi 15 años de ausencia. Esta canción representó un reto para la artista sobre todo por la nueva forma de hacer música; su estrategia es no tener miedo y aceptar cada cambio que le propongan.

“Era algo que nunca había hecho, un formato que no era mi hábito y me encantó, me divertí mucho en el trayecto y se divirtieron también todos los de mi equipo, estoy rodeada de jóvenes que tienen un conocimiento de qué es lo que pega y lo que se hace viral hoy.

“Después de ‘Pitbull’ seguimos entrando al estudio a grabar nuevas canciones, vamos a seguir entreteniéndonos en esto porque es lo que divierte a la audiencia”, expresó.

Por otro lado, la cubana expresó su felicidad ante el impacto que su imagen tiene en las nuevas generaciones. Ejemplo de ello es que su nombre fue mencionado en la canción “Andrea” de Bad Bunny.

“Ey, una guerrera. Juana de arco, temperamental, Niurka Marco', a la buena, beso y abrazo, a la mala, botellazo, sin soltar el vaso”, dice uno de los versos de la canción del conejo malo.

“Me sorprendí cuando me dijo Emilio (su hijo) que es fan de Bad Bunny: ‘mamá, estás cañona, Bad Bunny te mencionó’. Esto era algo desconocido para mí, pero se hizo consciente en el momento que uno de mis hijos llamó mi atención. Qué bonito que las nuevas generaciones se reflejen en mí, en mi forma de ser y ver la vida, eso es hermoso y también te compromete a no decepcionar, a no abandonar a esa gente que confía en ese legado”, aseguró.

Paralelo a la producción de nueva música, Niurka regresa a la obra teatral “Lagunilla mi barrio” del 29 al 31 de marzo, en el Centro Cultural Teatro 2.

Esta es la segunda vez que se presenta en el montaje como invitada especial. “Me siento agradecida de que quieran tenerme de vuelta, eso es hermoso. Por otro lado, mi show consistirá en darle a la gente lo que espera de Niurka, yo creo que si quieren otra vuelta, es porque funcionó la vez pasada, entonces eso me tiene contenta”, finalizó.