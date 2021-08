Novia de Sammy Pérez reaparece; responde a comentarios en su contra

Zuleika Garza, quien era la pareja de Sammy Pérez, reapareció tras la trágica muerte del comediante, quien desafortunadamente perdió la lucha contra el Covid-19.

Fue en entrevista telefónica con el programa Es Show Multimedios, donde Zuli dijo que no estaba escondida ni había escapado con las cuentas de su ex pareja, asegurando que continúa en Colima.

Además, señaló que la razón de su supuesta desaparición fue debido a que sus doctores le recomendaron aislarse luego de que Sammy diera positivo al Covid-19.

“Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, dijo en entrevista.

En cuanto al tema de Eugenio Derbez, un gran amigo y colega de Pérez, ella expresó que no lo conoce y que no concuerda con lo que el actor dijo.

Sobre las acusaciones en su contra, las cuales la señalaban de haber huido con las cuentas del actor, Garza mostró un video en el que le envía con un conocido todas las tarjetas a Daniel Pérez, el sobrino de Sammy.

A continuación, el video con las declaraciones de Zuleika Garza: