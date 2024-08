¿Oasis volverá? Los hermanos Gallagher ilusionan a sus fans con su regreso

Los seguidores de Oasis tienen una nueva esperanza de que Noel y Liam Gallagher decidan poner fin a sus diferencias y vuelvan a estar juntos sobre un escenario, algo que no pasa desde la separación de la banda en 2009.

Una década y media después, el periódico del Reino Unido The Times reveló que todo apunta a que sea en 2025 cuando el ansiado reencuentro de los intérpretes de “Wonderwall” llegue en conciertos que se celebrarían en dos recintos míticos de Inglaterra, además de su posible participación en Glastonbury 2025 como headliners.

“Noel y Liam Gallagher parecen haber resuelto sus diferencias y, si la tregua se mantiene, darán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025”, anunció The Times.

“Se puso un acuerdo sobre la mesa y ambos dijeron que sí, para sorpresa de la gente que los rodeaba. Habrá conciertos en el Reino Unido el próximo verano y tanto Noel como Liam están emocionados de volver a salir allí juntos”, añadió el medio.

De acuerdo con el reporte, las fechas de los shows involucrarían diez conciertos en Wembley, un hecho que daría crédito a la vigencia que su música mantiene, pues con esa cantidad de presentaciones romperían el récord de ocho impuesto por Taylor Swift el año anterior.

Después de que la información fue hecha pública, Liam Gallagher escribió en su cuenta de X: "never did like that word FORMER” (Nunca me gustó esa palabra EX). El mensaje ha sido interpretado como una esperanza para los seguidores de los exponentes del britpop.

Los fans de Oasis no están convencidos

Desde su separación a causa de un conflicto en el backstage del Festival Rock En Seine, en París, debido al cual Noel renunció, los rumores del regreso de Oasis no han dejado de sonar. Los hermanos Gallagher han insinuado en diversas ocasiones darle una nueva etapa a la banda, algo que no ha ocurrido hasta la fecha.

“Con cierta tristeza y gran alivio les comunico que dejo Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más", comunicó Noel tras su salida.

La última vez que abrieron la puerta a su regreso fue en junio de 2023, cuando ambos insinuaron que en caso de que su equipo de futbol favorito, el Manchester City, levantara la Champions League, estarían de vuelta. A pesar de que los Citizens se coronaron, ellos no hicieron realidad sus comentarios previos.

Por aquella vez y muchas más que se han manejado las teorías de verlos reunidos, existe incredulidad por parte de los fans, quienes en los últimos años han tenido que escucharlos por separado, en los proyectos High Flying Birds y Beady Eye.

En caso de que 2025 sea el año que marque la nueva era en la historia de Oasis, significaría la celebración perfecta de los primeros 30 años de historia de su segundo álbum “(What's the Story) Morning Glory?”, lanzado en 1995.

En las redes sociales del grupo, se publicó un video en el que anuncian una fecha y una hora: 27.08.24, 8:00 am. La cita se espera, sea para hacer el anuncio oficial de su regreso.