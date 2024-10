Omar Chaparro cambia la comedia por el drama en su nueva película

Para Omar Chaparro, llevar a la pantalla a “Julián”, el protagonista de la película "Un viaje al corazón", representó explorar en su interior como padre, pues en la trama de la película interpreta una historia emotiva de amor familiar.

Después de la muerte de su esposa, viviendo en California, Estados Unidos, “Julián” se convierte en el sostén de su hija de nueve años “Sofía”, quien a causa de una enfermedad en el corazón espera un donador para un trasplante.

Cuando éste llega, “Julián” es deportado, por lo que inicia una aventura llena de esperanza que pone en evidencia la importancia de un tema tan complejo como la migración.

"‘Julián’ tiene muchas capas de Omar Chaparro. Me separé de Omar para convertirme en él, creo yo, pero siempre tiene que estar impregnado en mí, tiene que tener mi esencia, mi alma", dijo el actor en entrevista con El Sol de México.

"Había momentos donde utilizaba el recurso, que no me gusta mucho, de sustituir. Como actores a veces lo haces y me ayudaba mucho que la niña se llama igual que mi hija menor, Sofía, y que tenía nueve años, igual", añadió el actor.

Una película de vivencias

El director de la cinta, Alonso Álvarez-Barreda se basó en su experiencia viviendo en Estados Unidos a lo largo de 15 años, en los que ha conocido historias de migrantes que marcaron el sentido de la película.

"En el tema migratorio, yo que vivo en otro país, he visto el sufrimiento y la separación. Me gustaría dejar algo en el mundo que nos ayude a ser más humanos y más empáticos", dijo Alonso Álvarez-Barreda.

"Las historias humanas deben tener importancia, del tema que sea. Me gusta pensar que la película es un terstimonio de la perseverancia y del espíritu humano", añadió.

Durante el rodaje, el equipo creativo se sumergió en las calles de Tijuana, una de las ciudades de mayor tránsito de migración del país, donde convivieron con personas del mundo real que persiguen el sueño de cruzar la frontera.

Omar Chaparro llevar a la pantalla a “Julián”. Foto: Cortesía / BTF MEDIA

“Hacía el ejercicio de ir a caminar en las noches. Me encantaba que la gente no me reconocía”, narró Omar Chaparro, quien cambió de aspecto para el personaje. “Era uno más de estos migrantes que muchas veces quedan varados ahí sin hogar”, mencionó.

“Me pasó que una señora en situación de calle estaba comiendo tacos, me vio, y me dio del taco que estaba probando sin que yo se lo pidiera. Realmente nos hace darnos cuenta de que el que menos tiene, muchas veces es el que más da. Como esa situación vivimos muchas, hay mucho aprendizaje en esta película”, comentó el protagonista.

Casting con experiencia

Además de Omar Chaparro, el casting incluye a actores experimentados como Jesús Ochoa, Héctor Jiménez, Gustavo Sánchez Parra, Max Arciniega, Mónica Dionne, Julio Bracho y Mercedes Hernández, quien interpreta a “doña Meche”, una mujer que ayuda a los migrantes en un refugio, la cual está inspirada en una mujer que en la vida real lleva esa labor en Tijuana.

“Es un honor, tratándose además de una persona tan entregada a los demás, con tanta sabiduría, que lo que tiene lo entrega y consigue más para darlo. Personas como doña Meche hacen falta en el mundo, que me toque a mí interpretarla me parece honorable”, comentó Mercedes Hernández.

“Un viaje al corazón”, que fue aclamada en el Festival de Cine Latino de Chicago y presentada en la última edición del Festival de Cine de Guadalajara, llegará a salas de toda la República este 10 de octubre.