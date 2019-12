Omar Chaparro transforma a Pedro Infante en Como caído del cielo

El reto para Omar Chaparro no era darle vida a Pedro Infante, sino interpretar su personalidad con el respeto que uno de los máximos iconos de la cultura popular mexicana y sus fans se merecen.

Así describe el comediante su experiencia al protagonizar Como caído del cielo, película que estrena este martes en Netflix y donde interpreta a Pedro Guadalupe, un imitador del actor de la época de oro cuyo cuerpo ha sido habitado por el mismísimo Pedro Infante. “Fue una responsabilidad muy grande, pero el trabajo lo hice con mucho amor y admiración. Partí siempre del respeto, de estar convencido de hacer una película que no ofendiera a todos sus fanáticos”.

En entrevista, Chaparro recuerda que siempre ha sido fan de Pedro Infante, y eso le dio un plus para interpretar a este personaje. “Creo que como espectador me quedé con ganas de ver otra película suya, porque cuando eres fan de hueso colorado te las sabes de memoria: Nosotros los pobres, Escuela de vagabundos… Pero se nos fue, y aunque no vivió en mi época, todos nos quedamos con ganas de saber ‘¿qué hubiera pasado si Pedro Infante no hubiera muerto? ¿Qué películas, cuántas más habría hecho? ¿Con quién más habría actuado?”.

“Pero la película no se trata de eso”, le interrumpe Ana Claudia Talancón, su co protagonista en el filme. “No, pero a lo que voy es que esta historia puede ser como una película de Pedro Infante que nunca hizo”, responde el actor.

Como caído del cielo no se trata de una película biográfica. La cinta dirigida por José Pepe Bojórquez –y que es el primer largometraje mexicano que produce Netflix– retoma el alma de Pedro Infante que se encuentra atrapada en el limbo entre el cielo y el infierno, pues los ángeles no le permiten entrar al paraíso debido a su pasado como mujeriego. Por ello, su alma regresa a la época actual en el cuerpo de su imitador Pedro Guadalupe, con la intención de enmendar el camino.

“Traerlo de vuelta al 2019 fue algo muy interesante. Es fascinante cómo Pedro Infante se desenvuelve ahora con la nueva tecnología y donde se da cuenta que ser machista no está cool. Entonces vemos a un ídolo preocupado, angustiado por redimirse. Es bonito, verlo que se vuelve a enamorar, que le lleva serenata al balcón a la mujer que ama. Va a ser difícil que la gente no se emocione al verlo”, afirma Chaparro.

Para Ana Claudia Talancón, presentar a Pedro Infante en esta película es una manera de traer a la figura a un espacio “real, ver cómo se transforma el personaje entendiendo los cambios de la época. Porque antes no era mal visto que tuvieras 20 mujeres; hoy en día te linchan. Y ver cómo se redime el personaje de Pedro Guadalupe, es impresionante”.

A la par del estreno de Como caído del cielo, Omar Chaparro también lanzará este martes el soundtrack de la película, el cual está producido por Jorge Avendaño, quien ha trabajado con figuras como Plácido Domingo, Sarah Brightman, Carlos Cuevas, Pepe Aguilar, Pedro Fernández y un sinfín de cantantes.

Además de reinterpretar clásicos de Pedro Infante como Amorcito corazón, Bésame mucho y Yo no fui, Chaparro presentará en este material la canción inédita De qué me sirve el cielo.